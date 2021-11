«Hvorfor i helvete er et talent som han her, og ikke i en klubb som aspirerer til å vinne Champions League?»

Det skrev den italienske avisen etter Solbakkens tredje mål på to kamper mot Roma forrige torsdag.

– Det er selvfølgelig hyggelig med positiv omtale, men etter Roma-kampen hadde vi Haugesund, så fokuset mitt har vært på det. Jeg har en avtale med agenten min om at sånne ting vil jeg ikke høre noe om, sier Solbakken under sin første pressekonferanse som A-landslagsspiller tirsdag ettermiddag.

Trønderens prestasjoner mot det italienske storlaget holdt skyhøyt nivå, mente også trener José Mourinho. Portugiseren uttalte at «mens Ola Solbakken kjørte motorsykkel, hadde mine spillere tråsykkel».

– Agenten min er enig i at det ikke er vits for meg å vite noe om nå som det er tett med kamper og samling i tillegg, jeg trodde jo egentlig at jeg skulle ha ferie, smiler Solbakken.

Ola Solbakkens agent, Bjørn Tore Kvarme, har foreløpig ikke besvart VGs henvendelse.

De to scoringene i den historiske 6–1-seieren på Aspmyra kom også tidsnok til å bli tatt ut på det norske A-landslaget for aller første gang av mannen som deler samme etternavn, Ståle.

Den venstrebeinte kantspilleren fra Melhus i Trøndelag har scoret 10 mål på 26 kamper fordelt på Eliteserien og Europa Conference League for Bodø/Glimt denne sesongen.

Til tross for at 23-åringen var veldig opptatt av at han ikke tenker på neste steg, ble han pepret med spørsmål.

– Jeg har jo en drøm. Favorittlaget er jo Real Madrid, men det er ikke akkurat noe jeg har sett på som realistisk, smiler Solbakken.

Landslagssjef Ståle Solbakken er enig i at det ikke er noe hast for Ola Solbakken.

– Han er en spiller som kan spille i mange ligaer, men man skal være forsiktig med å gape over for mye. Han har jo ikke vært en dominant spiller på et lag over tid. For at han skal være sikker på at han skal utvikle seg videre, så bør han tenke nøye over at han får spilletid. Det får han i Glimt, sier Ståle Solbakken.