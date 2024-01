– Jeg er glad og stolt for å få muligheten til å være en del av Brann enda lengre, sier Heltne Nilsen til brann.no.

Brann-kapteinens kontrakt med Brann gikk egentlig ut på sommeren 2025, men denne er nå forlenget med et halvt år slik at den gjelder for hele den sesongen.

Heltne Nilsen har vært i Brann i to perioder, og står med 180 kamper og har scoret 23 mål.

Brann har lagt bak seg et forrykende 2023. Som nyopprykket tok laget seg til cupfinalen, og vant den. Det resulterte i Europa-spill, og det var bare en straffesparkkonkurranse som hindret gruppespill i Conference League. I serien ble det sølv, som gjør at Brann skal kjempe mot Europeisk motstand også i 2024.

– Jeg tror det vi har levert de siste sesongene bare er begynnelsen, og jeg gleder meg veldig til å være med på fortsettelsen i Brann. Jeg vil bidra til at vi klarer å etablere oss i toppen av norsk fotball i årene som kommer, sier Heltne Nilsen.

Og legger til:

– Brann er en ekstremt attraktiv klubb for alle, og støtten hele klubben får fra byen er unik. Det er ingen bedre plass å være som fotballspiller enn her i Brann.

Denne artikkelen er laget ved hjelp av AI-verktøy fra Anthropic, og kvalitetssikret av VGs journalister.