Fotballforbundet: Kvalikfinalen spilles bitte lille julaften

Her er Aberdeen på plass i Stavanger

Norsk landslagsspiller klar for Wolfsburg

I fjor møttes Start og Lillestrøm til en høydramatisk siste del av kvalikfinalen så seint som 11. desember. Lillestrøm vant 4–3, men Start og Martin Ramsland sikret seg eliteserieplassen i det som var den seineste kvalikkampen som noensinne er spilt i Norge.

I år settes en ny rekord.

På grunn av koronasituasjonen spilles siste runde i Eliteserien så seint som 19. desember. Tre dager etter møter det tredje siste laget i Eliteserien et av de fire lagene som havner på kvalikplass i 1. divisjon.

– 1.-divisjonskvalifiseringen går som normalt etter at serien der er ferdig 5. desember. Kampen mellom laget som vinner den og laget som ender tredje sist i Eliteserien går på nøytral bane på bitte lille julaften. Det blir ikke dobbeltoppgjør, men kun én kamp i år, sier NFF-direktør Nils Fisketjønn til Fædrelandsvennen.

Vurderer hallfotball

Han bekrefter at NFF ser på muligheten for at kampen 22. desember spilles innendørs.

– Ja, det er diskutert og vurderes. Vi har ikke landet på kampsted ennå, sier Fisketjønn, som er forberedt på at både koronasituasjonen og vintervær kan skape utfordringer i avslutningen av årets sesong. De fire siste rundene i Eliteserien spilles i desember.

– Heldigvis har vi ikke hatt smitte som har ført til trøbbel for gjennomføringen ennå. Vi må være forberedt på at både korona og vær kan føre til tilpasninger.

– Betyr det at også kamper i Eliteserien kan bli spilt inne, selv om ikke innendørsarenaer er godkjent?

– Det kan ikke utelukkes. Det viktigste er å få gjennomført, og vi er forberedt på at vi må gjøre tilpasninger og eventuelt få dispensasjoner dersom det blir aktuelt, svarer Fisketjønn.

Alle norske stadioner må oppfylle en rekke relativt strenge krav for å bli sertifisert som eliteseriearena – såkalte infrastrukturkriterier.

Lys, underlag og tilskuer- og mediefasiliteter kan være slike krav.

Kan bli Start-Lillestrøm igjen

Ingen innendørshaller er per nå godkjente eliteseriearenaer. Samtidig finnes det en rekke innendørshaller beregnet for fotball.

De siste årene er blant annet cupfinalene for aldersbestemt fotball og kvinner senior lagt til Telenor Arena.

Start ligger akkurat nå an til å spille kvalifiseringen som de vant i fjor. Når 13 serierunder gjenstår er laget plassert tredje sist på tabellen, med Mjøndalen og Aalesund bak seg.

Havner på Start på kvalik, er det ikke usannsynlig at Lillestrøm kan bli motstander igjen. Romerikingene ligger på femteplass på 1.-divisjonstabellen, der Tromsø, Ranheim og Sogndal har fått den beste starten. Lillestrøm, som har to strake seire, har fire poeng opp til direkte opprykksplass etter 14 serierunder.