Brudd for Nicklas Bendtner og modellkjæresten Philine Roepstorff

Gigantene tar over. Det kan være dårlig nytt for norske lag.

– Noen ganger går ikke ting som planlagt og noen ganger er det rette valget vanskelig å gjøre, skriver Philine Roepstorff i en video på sin YouTube-kanal.

– Nicklas og jeg har gått hvert til vårt. Forholdet har lært meg mye. Jeg har fått mange nye erfaringer og starter et nytt kapittel sterkere, fortsetter hun.

Videre skriver Roepstorff at hun har flyttet ut fra deres felles hjem utenfor København og inn i en ny leilighet i sentrum. Hun jobber som modell og influencer. Forholdet deres har vært profilert gjennom Discovery+- serien «Bendtner og Philine».

Roepstorff og Bendtner har vært et par siden sommeren 2018, men da VG møtte henne i Trondheim høsten samme år fortalte Roepstorff at hun hadde vært «forelsket i ham i mange år».

– Vi turte kanskje aldri prøve ordentlig med hverandre. Jeg tror vi begge to var litt for ville. Vi har vært der for hverandre gjennom tidene, og til slutt gadd jeg ikke være vill mer, fortalte hun den gangen om hvordan de to fant sammen.

Bendtner har en lang fotballkarriere bak seg og har blant annet 108 kamper og 24 mål for Arsenal. Han har også spilt for FC København og Rosenborg. I 2017 ble han toppscorer i Eliteserien med 19 mål - et av dem ble kåret til årets mål og det kan du se her:

Kort tid etter Bendtner og Roepstorff ble et par, havnet Bendtner i trøbbel etter å ha blitt siktet for vold mot en taxisjåfør i København. Roepstorff var med da hendelsen skjedde, og den gang forsvarte hun kjæresten i et innlegg på Instagram. Hun utdypet også situasjonen overfor VG:

– Den dagen ble det skrevet mye dritt. Og jeg visste han ikke kunne gjøre noe med det. Ingen kunne det. Men det er aldri noen som stiller opp for ham. De bryter ham heller bare ned. Og jeg visste jo hva som hadde skjedd, så jeg følte jeg var den eneste som var i posisjon til å si noe. Jeg visste det ikke ville endre hvilke meninger folk allerede har, men jeg kunne ikke bare sitte der. Jeg måtte gjøre noe, og fortelle hva som skjedde. Jeg visste det kunne skape problemer, men for meg var det viktig, sa hun i 2018.

I samme intervju var hun full av lovord om sin daværende kjæreste:

– Jeg har aldri møtt et så godt menneske, og noen som er så omtenksom som ham. Han tenker mye på andres behov. Ja, han har jo gjort en del ting i sitt liv som ikke er helt etter boken, men det har vi alle.