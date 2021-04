Dette er nye Champions League: – De største som kommer best ut

Fra drømmerekke til to straffebom: – Må trene på det

Mandag presenterte UEFA nytt format for Champions League. Det ble utarbeidet uavhengig av Super League-planene – som virker å rakne. Dermed ser Champions League ut til å fortsatt bli den gjeveste klubbturneringen.

Dette er hovedtrekkene i det nye Champions League-formatet:

Turneringen utvides fra 32 til 36 lag som møtes i en stor gruppe. Det er med andre ord ikke snakk om grupper med fire lag lenger.

Lagene trekkes mot ti andre motstandere, og skal spille ti kamper i gruppespillet (fem hjemme og fem borte). Dette er kjent som den sveitsiske modellen.

Lagene trekkes inn i en felles tabell, og de åtte beste lagene etter puljespillet kvalifiserer seg direkte for åttedelsfinalen.

Lagene som ender på plass ni til 24 møtes i åtte omspillskamper, der vinnerne går til åttedelsfinale. Taperne rykker ned i Europa League.

De 12 lagene som ender sist i det 36 lag store gruppespillet er eliminert.

Det vil bli spilt kamper tirsdag, onsdag og torsdag i enkelte runder.

Det siste har sammenheng med at det nye formatet vil utløse langt flere kamper enn det som til nå har vært normalt i Champions League.

De to klubbene som spiller seg fram til finalen vil ha spilt 17 kamper i turningen. Med dagens konsept har det vært 13 kamper.

– Det positive for dem som er glade i fotball, er at det blir mange flere kamper og derfor større inntekter for klubbene, sier Tor Kristian Karlsen, tidligere Monaco-direktør og VG-ekspert.

– Men det kan bli i overkant langdryg. Det kan bli en test for TV-seere og fans om man har tøyd det for langt allerede med antall kamper man skal se. Det kan også bli litt uoversiktlig, fortsetter Karlsen.

De fire nye plassene fordeles slik:

En ekstraplass til landet på 5. plass på UEFAs ranking basert på resultater siste fem sesonger. For øyeblikket er det Frankrike.

En ekstraplass til ligavinneren som ikke er automatisk kvalifisert basert på hvilken liga som er øverst på UEFAs ranking basert på resultater siste fem sesonger.

To ekstraplasser til de to høyest rangerte klubbene som ikke kvalifiserer seg for Champions League.

– Det gagner de store som har store staller og tåler mer slitasje. Det er de største som kommer best ut av dette. Fra et større perspektiv er det nye formatet skuffende for de mindre nasjonene, sier Karlsen.

– Super League er den ekstreme varianten, så har Champions League blitt mer og mer for de beste, men de beste må i hvert fall kvalifisere seg gjennom ligaen, sier Rune Bratseth, Viaplay-ekspert og styremedlem i Rosenborg.

– Alt har vært en utvikling mot å gi de store litt mer kontroll, legger Bratseth til.