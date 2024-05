Oppdateres

RBK sjokkerte Tromsø allerede etter 25 sekunder. Med Adrian Pereira og Sverre Nypan broderte de seg gjennom på kanten, før Jesper Reitan-Sunde satte inn 1–0.

Så kom snøværet. Mellom 10 og 30 minutter snødde det tett.

«Rosenborg ser ut til å takle forholdene bra» skriver RBK på sin egen Twitter-konto.

Meteorolog Karen Jarstø Ervik ga råd til nordlendinger som var lei av å se sommerbilder fra sør tidligere i dag.

– Man kan slette Instagram. Man kan slette Snapchat. Messenger går fint, sa Ervik til VG.

Med halvtimen spilt tittet solen frem i Tromsø, noe som nok varmer for både spillere, trenere og publikum. For bortefansen varmet det nok enda litt til at Marius Broholm satte inn 2–0 fra straffemerket like før pause.

– Det er årsbeste i første omgang, sier tidligere RBK-spiller Steffen Iversen i Adresseavisens tv-sending.