Andreas Christensen hadde nettopp blitt byttet inn på bekostning av Frenkie De jong. På sin første touch headet Barcelonas danske ballen i mål etter corner fra İlkay Gündoğan.

PSG-målvakt Pierluigi Donnarumma sto merkelig nok stille på streken og så på «AC» heade i mål fra bare noen meters hold. Det var ikke den eneste gangen italieneren var ute og kjøre.

– Donnarummas spill har ikke skapt trygghet i PSG-laget, fastslår TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

– Donnarumma ble avgjørende negativt for PSG, sier Yaw Amankwah i studio.

Dermed påførte Barcelona-sjef Xavi sin gamle lagkamerat Luis Enrique nederlag på hjemmebane på Parc des Princes.

– Vi påførte oss veldig bra mot Kylian Mbappé, sier Enrique til TNT.

I onsdagens andre kvartfinale vant Atlético de Madrid 2–1 over Borussia Dortmund. Rodrigo De Paul og Lino scoret vertenes mål i 1. omgang. Sebastian Haller satte inn en verdifull redusering for tyskerne på slutten.

Raphinha feirer med lagkameratene etter 2–2-scoringen. Foto: MOHAMMED BADRA / EPA / NTB

– Man vil gjerne feire fødselsdag med et mål, men det skjer ikke så ofte. Og i hvert fall ikke for meg, sier matchvinner «AC» til TV 2.

– Det har aldri skjedd før at jeg har scoret på mitt første touch. Det er lenge siden jeg har scoret - nå er jeg riktig glad. Men jeg kan ikke spille den andre kampen, sier han etter å ha fått gult kort.

Da Raphinha (27) skulle score sine første mål i en Champions League-kamp, så benyttet han muligheten ved en stor anledning.

Brasilianeren sendte Barcelona i ledelsen like før pause. Lamine Yamal (16) la inn, og verken Gianluigi Donnarumma eller forsvarerne fikset å klarere. Ballen endte hos Raphinha som kunne dundre ballen inn i et PSG-bur der det ikke var noen målmann etter som Donnarumma hadde satset alt på at han skulle fange ballen.

Selv om Robert Lewandowski ikke scoret, gjorde han veldig gode første 45 minutter på Parc des Princes.

Ousmane Dembélé feirer scoring med Kylian Mbappé. Foto: MIGUEL MEDINA / AFP / NTB

I løpet av et par minutter i begynnelsen av 2. omgang hadde Paris Saint-Germain snudd det:

1–1: Ousmane Dembélé kliner ballen i nettaket. Den tidligere Barcelona-spilleren dundrer til med strak vrist. Det skjer etter at Kylian Mbappé har gått til dødlinjen og lagt inn - og Barca-forsvarer makter ikke å klarere.

2–1: Vitinha blir herlig frispilt av Fabián Ruiz. Portugiseren setter ballen sikkert i mål.

Så byttet Barcelona. Pedri kom inn. Han hadde så vidt kommet på banen før han leverte kampens største prestasjon:

2–2: En vidunderlig pasning over Paris Saint-Germains midtforsvar og til en Raphinha som løper igjennom og scorer med venstrebeinet høyt oppe i lufta og fra 11–12 meters hold. En slags «tennis-avslutning».

Det var kampen da alle lurte om det var Kylian Mbappé eller Robert Lewandowski som skulle stå for målene.

I stedet var det helt andre som skulle skinne denne kvelden.

Raphinha spilte først for Vitória Guimarães og Sporting etter at han kom over fra Europa. Deretter var det ett år i Rennes før han kom til Leeds United. Og sommeren 2022 byttet Raphinha til Barcelona, der han har en femårskontrakt.

– Banens beste spiller i mine øyne, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen på direkten.

Vitinha hadde en kjempemulighet til å sende PSG i ledelsen i det 75. minutt, men ballen traff stolpen.

Etter Andreas Christensens 2–3-scoring presset Paris Saint-Germain på for utligning. Dansken ofret seg og tok et gult kort da han stoppet en fransk kontring.

Resultater fra første kvatfinalekamp:

Arsenal-Bayern München 2–2.

Real Madrid-Manchester City 3–3.

Paris Saint-Germain-Barcelona 2–3.

Atlético Madrid-Borussia Dortmund 2–1.