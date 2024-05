– Situasjonen er ikke optimal. Jeg vil jo spille fotball, det er jo det som er jobben min. Derfor ønsker jeg å se ting litt an nå – samtidig som jeg skal stå på for Viking, forsikrer Harald Nilsen Tangen overfor Aftenbladet.

Lysluggen er på utgående kontrakt, men fikk tidligere i sesongen – da han var fast i startelleveren – tilbud om en ny avtale.

Slik Aftenbladet forstår det, var ikke kontraktsforslaget av typen som gjorde at kulepennen ble funnet fram i en fei. Avtalen er fortsatt ikke signert.

Scoret – og ble benket

Etter at han scoret i den elleville 3–3-kampen borte mot Odd for en måned siden, ble Nilsen Tangen plassert på benken. Noe han selv bekrefter at han synes var litt underlig.

Både Simen Kvia-Egeskog og Sondre Auklend ser ut til å ha passert Nilsen Tangen i kampen om de to indreløperposisjonene ved siden av Joe Bell.

Legger du til at Patrick Yazbek spiller det meste når han er frisk, ser du at Nilsen Tangen akkurat nå virker å være fjerdevalget.

Harald Nilsen Tange scoret mot Odd, og ble benket til neste kamp mot Tromsø. Foto: Trond R. Teigen / NTB

I et intervju Aftenbladet gjorde med Nilsen Tangen under treningsleiren i Marbella i vinter, var 23-åringen åpen om den tøffe tiden han hadde lagt bak seg.

– Kan skje noe i sommer

I samme intervju i februar sa midtbanespilleren at han ønsket å gjøre det så bra for Viking at klubben fikk solgt ham for en god slump penger – samtidig som han fikk realisert drømmen sin.

Nå sier han:

– Fotballverden er kynisk. Jeg er ikke fotballspiller for alltid og må tenke på meg selv også her. Så må jeg understreke at jeg unner både Simen Kvia-Egeskog og Sondre Auklend sjansene de har fått nå. Begge er veldig gode spillere, sier Nilsen Tangen.

– Hva er planen din nå?

– Jeg vet at jeg er en god fotballspiller og at det finnes interesse for meg. Du skal ikke se bort fra at det kan skje noe allerede i sommer, enten til utlandet eller en annen klubb i Eliteserien. Uansett kommer det til å ordne seg slik at jeg får spille fotball et sted, røper Nilsen Tangen.

– Vil bare spille fotball

Aftenbladet får bekreftet fra Viking at det finnes interesse for Harald Nilsen Tangen blant andre klubber.

Det skal være fra både norske eliteserieklubber og lag fra den øverste divisjonen i Danmark og Sverige.

– Når du ser på totalen i situasjonen din, og at du kanskje har stagnert litt i Viking, kan det være lurt å flytte på seg og få nye utfordringer i et annet miljø?

– Det er ikke lett å svare på. Jeg vil bare spille fotball. Om det er i Viking eller et annet sted. Jeg vet at jeg har mye inni meg. Fysisk sett har jeg knapt vært i bedre form, svarer Nilsen Tangen.

– Det er tøff konkurranse om plassene, og Harald har prestert godt for oss i år. Han er en spiller vi liker og som vi ønsker å ha med videre, sier trener Bjarte Lunde Aarsheim.

PS: Patrick Yazbek måtte av banen med en kjenning i hamstringen mot Sandefjord. Han er usikker til søndagens kamp.

Kristoffer Løkberg er på bedringens vei og begynner å løpe neste uke. Han kan være klar igjen etter EM-pausen i juni.