Portugal varsler spesialtiltak mot Sagosen: – En utrolig spiller

Svensk ekspert: - To av RBKs fem svensker er klassesigneringer

– Vi må ha noe spesielt for ham. Sagosen er en av verdens beste spillere. I tillegg har Norge andre gode spillere og en fantastisk trener. Vi må ha en veldig god plan og spille veldig smart, sier Paulo Pereira til VG.

VG møter Portugals suksesstrener på hotellet de deler med nettopp Norge i Egypt. Med pyramidene i Giza som kulisse, deler karen – med like grått hår som landsmannen José Mourinho – budskapet han har innprentet i spillerne sine:

– Vi kan vinne gull. Jeg sa til guttene før VM at jeg tror vi kan kjempe om noe stort. Og nå fokuserer vi på Norge.

Støtte fra en hel nasjon

I fjor ble Pereira kåret til årets trener i Portugal av det nasjonale idrettsforbundet. Utmerkelser har også Mourinho mange av, men håndballsjefen ser ikke mange likheter mellom dem.

– Vi er totalt forskjellige. Han har mye mer penger enn meg, sier Pereira og ler.

Samtidig forteller Porto-spilleren Miguel Martins (23) at Pereira har gitt dem en enorm tro på dem selv og at laget har støtte fra hele nasjonen.

– Vi utvikler oss veldig mye. I fjor kom vi på 6. plass i EM. Nå vil vi gjøre det bedre. Vi har et fantastisk lag og glitrende spillere i alle posisjoner. Hvis vi har dagen, kan vi vinne mot Norge. Alle i Portugal ser kampene våre. Det er utrolig. Og de tror vi kan vinne denne kampen, forteller Martins til VG.

Også han er åpen om at portugiserne har lagt en plan for Sagosen.

– Vi må være forsiktige med ham. Han er en utrolig spiller. Vi må fokusere på ham, for han kan gjøre alt.

– Føler meg perfekt

Sagosen snittet på 10 mål per kamp mot Frankrike, Sveits og Østerrike i gruppespillet. Trønderens 30 nettkjenninger gjør ham til suveren toppscorer i mesterskapet.

– Jeg føler meg perfekt. Jeg går utpå her og ting bare kommer til meg. Ting bare flyter. Jeg vet at jeg kan spille håndball. Jeg har en enorm selvtillit og flyt om dagen. Det er deilig, forteller Sagosen til VG.

Nå er Norge avhengig av at den 25 år gamle alt-mulig-mannen leverer også mot Portugal.

– Det blir vinn eller forsvinn. Det blir en veldig tøff kamp. Portugal er ekstremt god. De er en semifinale-outsider. Jeg gleder meg.

– Hva er nøkkelen til å vinne mot dem?

– Nøkkelen er å løse opp i forsvarsspillet deres. Jeg syns de spiller ekstremt godt i forsvar, med veldig tunge og store forsvarsspillere. Vi må få flyttet på dem og trukket oss bredt. I vårt forsvar må vi løse «syv mot seks-en» deres, hvis de kommer i det. Ellers må vi komme oss rundt deres store og sterke linjespiller, forklarer Sagosen.

– Står bak det meste

Christian Berge har tett dialog med Sagosen her i Kairo. Landslagssjefen mener sluggeren fra Trondheim er essensiell for laget.

– Han er den som står bak det aller meste. Han styrer laget. Det er en virkelig god spiller, altså. Han ligger nesten foran det forsvaret (til motstanderen) gjør og hvordan de reagerer, forteller Berge til VG.

– Det er snart sånn at man begynner å forvente det, og det er litt skummelt. Vi møter spillere som går utpå bare for å stoppe ham. Det kan ikke være lett, sier forsvarssjef Petter Øverby.

– Han har spilt fantastisk i mesterskapet hittil og vært vår mest solide spiller. Han er en verdensklassespiller, sier tempodriver Christian O’Sullivan.

– Han er vel ikke så gammel, han heller? sier stjerneskuddet Alexander Blonz (20) om 25-åringen og ler.

Deretter blir kanten fra Stavanger mer seriøs:

– Sander er i mine øyne verdens beste håndballspiller. Han kan alt. Det er en nytelse å spille med ham.

Avkast mellom Norge og Portugal er klokken 20.30 norsk tid. Kampen vises på TV3.