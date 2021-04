Opprøret mellom UEFA og storklubbene: – Det er full krig

– Begge parter spiller et høyt spill. Premier League uten de seks store klubbene ville miste all internasjonal appell. La Liga uten Real Madrid og Barcelona ville heller ikke være mer enn et middelmådig produkt. I verste fall betyr storklubb-exit total kollaps og kroken på døren for de nevnte ligaene og Serie A. Det er ikke dermed sagt at det er ligaene og UEFA som sitter med de sterkeste kortene her, sier Tor-Kristian Karlsen, som har lang fartstid i europeisk toppfotball som blant annet sportsdirektør og brukes som ekspert av VG+.

Søndag avslørte New York Times at totalt tolv klubber har signert et forslag om å bryte ut i en lukket Super League, som skal sikre totalt tyve klubber større inntekter – på bekostning av de mindre profilerte klubbene. Rundt midnatt kom bekreftelsen.

UEFA gikk på sin side hardt ut og fordømte initiativet, samtidig som de truet med å ekskludere de aktuelle klubbene fra alle andre turneringer. Gazzetta dello Sport i Italia skriver at det europeiske forbundets advokater nå arbeider med et søksmål på vanvittige 60 milliarder rettet mot de initiativtagende klubbene.

– De signaliserer at de ikke vil godta forsøk på mytteri og at det ikke er noen vei tilbake. Det blir interessant å se hvor langt de er villige til å gå, sier Karlsen.

De tolv klubbene som har signert en avtale er: Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Inter, Milan og Juventus.

Klubbene bekrefter Superligaen på sine twitterkontoer:

Karlsen forklarer hvordan storklubbene har sett seg nødt til å handle mer på egen hånd for å sikre inntekter i en tid der pandemi og fallende TV-inntekter har økt presset på klubbenes økonomi.

– Det er full krig nå. Nå bryter det virkelig løs, sa tidligere landslagsmålvakt Erik Thorstvedt hos TV 2s Premier League-studio.

Consigliere

Real Madrid-president Florentino Pérez seiler opp som gudfaren til turneringen, med Juventus-sjef Andrea Agnelli som en viktig rådgiver. Sistnevnte leder den europeiske klubbforeningen, som nå har havnet på kant med UEFA.

– Krigen mellom forbundene og klubbene har nok allerede ulmet bra i noen år. Dette handler om penger, når alt kommer til alt. Storklubbene tror i ytterste konsekvens at de kan lage et produkt sammen, som vil sikre større TV-avtaler enn det UEFA klarer. UEFAs perspektiv er større: Her skal alt dryppe ned på alle klubbene, i et lukket system vil pengene kun distribueres mellom de som er med, sier Karlsen.

På den annen side kan konflikten føre det internasjonale fotballforbundet (FIFA) og UEFA nærmere hverandre, etter en periode med disputt. Førstnevnte har så langt ikke kommentert spekulasjonene om Super League.

Det har den europeiske klubbforeningen (ECA), som uttaler at de tar sterkt avstand fra planene om å danne en lukket liga. De tolv klubbene som signerte Superliga-protokollen skal ikke ha vært med på ECAs hastemøte.

Mandag skulle UEFA etter planen annonsere Champions League-formatet fra 2024 og videre, og timingen om å annonsere Super League-planene er dermed neppe tilfeldig timet. Flere spekulerer på om det kan brukes som et pressmiddel for å få gjennomslag i det nye CL-formatet.

– Den franske staten kommer til å støtte UEFA og de andre forbundene i alle steg de tar for å beskytte integriteten til turneringene, enten om de er nasjonale eller europeiske, sier president Emmanuel Macron i en uttalelse til RMC.

Østenfor Frankrike seiler Bayern München opp som en viktig protagonist i kampen mot Super League-konseptet. Den tyske storklubben er ventet å lede kampen mot prosjektet, i kraft av sin størrelse og innflytelse, skriver Gazzetta.