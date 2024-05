Det er Liverpool som bekrefter dette på sine hjemmesider. Lijnders har vært assistenttrener for Klopp i Liverpool i en årrekke.

Nå blir nederlenderen manager for Red Bull Salzburg i Østerrike, den tidligere klubben til Erling Braut Haaland.

Vitor Matos blir også med fra Liverpool til Østerrike som assistenttrener.

Klopp leder Liverpool for siste gang førstkommende søndag mot Wolverhampton. Det ventes at Arne Slot tar over Liverpool neste sesong.