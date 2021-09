Slik hyller de Eggen: Måtte avbryte intervju for å kastrere katta

Draktbråk for Haaland og Dortmund: – Må skamme seg over denne trøya

Det gjør duoen, i en podcast som i hovedsak dreier seg om ett tema:

Nils Arne Eggen. Og hvordan RBK, under hans ledelse, på sitt beste ble rangert som verdens sjette beste klubb.

Fredag fyller Eggen 80, og da er det på sin plass å invitere to av dem som kjenner han aller best.

Og som også er av dem som sitter på de beste historiene.

* By Rise har kjent trenerlegenden siden sommeren 1977, da han som 16-åring ble RBK-keeper. Etter over 450 kamper ble han i flere år også assistenttrener under nettopp Eggen.

* Mens Mini kom til RBK foran 1988-sesongen, samme år som storhetstida startet. Han var med på hele eventyret, til han la opp i mars 2000. Etter å ha avsluttet mot Real Madrid.

Åtte strake i Mesterligaen

Nå tar Mini og By Rise med lytterne på en drøy time med Eggen-historier.

Fra garderoben. Fra treningsleirer. Fra pressekonferanser. Fra de største kveldene i Mesterligaen.

Og fra da Eggen var med Mini og kona på date på Solsiden.

Duoen oss også med på hva som skjedde på treningsfeltet og på Brakka, som gjorde at RBK spilte mesterliga åtte sesonger på rad.

Hvorfor ble det slik? Og hvor mye av dette skyldes Eggen?

Slik lytter du

Rasmus&Saga hører du enten ved å trykke på bildet øverst eller nederst i saken.

Du finner også Rasmus&Saga i Itunes, Soundcloud og Spotify.