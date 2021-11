Han er en av RBKs største formspillere. Carlo Holse er denne ukas gjest i Rasmus&Saga.

Og det er en veldig åpen midtbanespiller som snakker om RBK-sesongen. Om agenter. Og om sin egen framtid.

RBK er nummer fire på tabellen, et godt stykke bak egen målsetting. Hvorfor har det blitt slik?

Holse leter ikke etter unnskyldninger når han svarer på dette spørsmålet. Snarere tvert imot.

En strøken indreløper. En gammel bredde-spiss. En ren joker på benken. Carlo Holse på plass hos Rasmus&Saga. Foto Jørgen Stenseth, RBK

Dansken kom til RBK før 2020-sesongen. Nå forteller Holse hvor overrasket han ble over at Rosenborg kom på banen, og over byttene av agent underveis.

Vi diskuterer også fremtiden. Hva tenker han om tilbudene i sommer?

Slik lytter du

Rasmus&Saga hører du enten ved å trykke på bildet øverst eller nederst i saken.

Du finner også Rasmus&Saga i Itunes, Soundcloud og Spotify.