Sørloth ble lånt ut til Real Sociedad fra RB Leipzig både i 2021/22- og 2022/23-sesongen. Ifølge ESPN hadde Real Sociedad også førsteretten til å kjøpe Sørloth sist sommer, men i stedet endte han i Villarreal. Det ble beskrevet som en «bombe» i storavisen Marca.

Sørloth har virkelig slått til i Villarreal, som ligger på 8. plass, og er nominert til årets spiller. Trønderen er nummer to på toppscorerlisten med 19 scoringer – det samme som Real Madrid-stjernen Jude Bellingham. Gironas Artem Dovbyk har et mål mer før de siste to rundene.

Real Sociedad er nummer syv og kjemper for å kvalifisere seg for Europaligaen eller UEFA Conference League. Men med Sørloth på laget ville baskerne klart Champions League-plass, tror Graham Hunter og klubben hadde dermed skaffet seg 80–100 millioner euro (vel 930 millioner til 1,16 milliarder norske kroner) mer i inntekter.

La Liga-tabellen. Foto: VGLive

«Sørloth-behandlingen var bare en forferdelig feil av de ansvarlige», skriver Hunter i en kommentar på ESPN. Han har gitt ut bøker om Spanias landslag og Barcelona.

Skotten peker på at Real Sociedads Umar Sadiq og nysigneringen Andre Silva ikke har slått til. Mikel Oyarzabal er lagets toppscorer med ni mål.

«Halsbrannen dette må gi Real Sociedad har potensial til å gjenta seg. Konkurransen om topp fire neste år blir like hard, og like lukrativ», skriver Hunter.

«Alt ligger til rette for at Villarreal skal hoppe forbi Real Sociedad neste sesong, med Sørloth i spissen. Stor feil, karer. Stor, stor feil», skriver Hunter.