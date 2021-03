Harder ødela for Syrstad Engen og gamleklubben igjen

Brudd for Nicklas Bendtner og modellkjæresten Philine Roepstorff

Den danske spissen, som ble verdens dyreste kvinnelige spiller da hun gikk til Chelsea i høst etter fire sesonger i Wolfsburg, scoret ett mål og ble matchvinner i den første kvartfinalen (2–1-seier) og sendte London-klubben i føringen i returmøtet i Budapest i ettermiddag.

Harder var sikker fra straffemerket etter at Sam Kerr ble felt av Sara Doorsoun. Da var 26 minutter spilt. Fem minutter senere gjorde Doorsoun en dårlig jobb da en feilvendt Kerr fikk snudd seg rundt og satte inn 2–0-målet fra vel 10 meter.

Det var den australske stjernespissens 20. mål i alle turneringer denne sesongen.

Dermed måtte fjorårets Champions League-finalist Wolfsburg ha fire mål for å ta seg videre. Tyskerne hadde sine muligheter men klarte aldri å lure Ann-Katrin Berger, Chelseas tyske keeper.

I stedet benyttet Fran Kirby sjansen på en kontring og satte inn 3–0 med en lekker lobb alene med Wolfsburg-keeper Katarzyna Kiedrzynek.

Nå kan Chelsea trolig forberede seg på tysk motstand også i semifinalen. Bayern München har 3–0 å gå på før torsdagens returmøte mot svenske Rosengård (sendes på VG+).

Ingrid Syrstad Engen spilte 85 minutter for Wolfsburg, Guro Reiten ble byttet inn for Chelsea etter 61 minutters spill. Karina Sævik ble - som i første kamp - sittende på benken for tyskerne.

PS! Chelseas Maren Mjelde er ute med skade resten av sesongen.