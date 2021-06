Adressa skal vise Rosenborgs Europa-sommer

Adresseavisen har skaffet seg rettighetene til å vise Rosenborgs kvalifiseringskamper i Conference League.

22. juli skal RBK ut i den første kampen i andre kvalikrunde. Returoppgjøret spilles 29. juli.

Motstanderen blir vinneren av islandske FH Hafnarfjördur og irske Sligo Rovers.

Deretter venter en eventuell tredje kvalikrunde og playoff dersom RBK skulle ta seg videre.

Adresseavisen har sikret seg rettighetene i samarbeid med VG. Kampene vil være tilgjengelig for abonnentene.

– Jeg synes det er veldig tilfredsstillende at vi i Adresseavisen, sammen med VG, nok en gang har sikret oss rettighetene til å vise Rosenborgs vei til et gruppespill i Europa. Dette betyr mye for det trønderske publikummet, og det er selvsagt at vi i Adressa - som er tettest på Rosenborg - også har disse rettighetene, sier annonsedirektør i Adresseavisen, Pål Munkvold.