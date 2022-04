Indreløperen brukte hodet til å gi Bodø/Glimt et solid håp om semifinalebillett i Conference League før returmøtet på Stadio Olimpico på skjærtorsdag. Han skallet inn et frispark fra Amahl Pellegrino:

– Jeg sa til «Pelle» rett før frisparket at han skulle piske den inn, og så skulle jeg være der. Så turte han det, og jeg dukker opp midt i feltet. Det er ikke med pannen, men midt på hodet, beskriver matchvinneren til Viasat.

Mens det i 1–6-fiaskoen i høst var et reservepreget Roma som tok turen nordover, tok Jose Mourinho ingen sjanser og mønstret sitt sterkeste mannskap på Aspmyra torsdag kveld.

Det var kun fire spillere i Glimt-elleveren som også startet høstens utklassing. Nøkkelmannen Ola Solbakken var ikke i kveldens tropp på grunn av sykdom, men det stoppet ikke gultrøyene.

– Det var et urettferdig resultat. Hvis ett lag skulle vinne, så burde det være oss. Jeg ville godtatt uavgjort som et ganske rettferdig resultat fordi de er et godt lag, men det er hardt å tape kampen. Men det er bare pause, og vi venter på dem, sier Mourinho til Viasat.

Roma-treneren og hans mannskap har nå forsøkt seg tre ganger mot Glimt uten å klare å slå dem. Da lagene møttes i Roma i gruppespillet i november ble det 2–2.

– Det er så utrolig deilig når vi klarer å dra denne kampen i vår favør. Hvis du ser hele kampen under ett synes jeg det er fortjent, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til Viasat.

– Vi har vært i Roma før og må reise dit og være modige én gang til. Det blir en helt annen kamp, men for en mulighet og begivenhet. Vi må nyte øyeblikket og tro på vår identitet, legger han til.

Knutsen var i løpet av kampen flere ganger i heftige diskusjoner med Roma-benken.

– Altså, det hadde de bestemt seg for før kampen. Kommunikasjonen gikk direkte på meg. «I’m talking to much». Det er bare et spill, ikke fra ham (Mourinho), men resten av benken og spesielt fra én. Det er ikke mye fair play. Men det hjalp ikke, sier Knutsen som uansett tok Mourinho i hånden etter kampen.

– Vi må det. Vi er kolleger når det kommer til stykket.

Mourinho sier til Viasat etter kampen at han ikke bryr seg om hva som skjer på motstanderbenken.

– Jeg så på kampen, gjør jobben min og bryr meg ikke om hvordan andre mennesker oppfører seg, sier trenerprofilen.

Fakta Conference League: Europa Conference League, kvartfinaler, 1. kamp: Bodø/Glimt – Roma (Italia) 2-1 (0-1) Mål: 0-1 Lorenzo Pellegrini (43), 1-1 Ulrik Saltnes (56), 2-1 Hugo Vetlesen (89). Feyenoord (Nederland) – Slavia Praha (Tsjekkia) 3-3 (1-1) Mål: 1-0 Luis Sinisterra (10), 1-1 Peter Olayinka (41), 1-2 Collins Sor (67), 2-2 Marcos Senesi (74), 3-2 Orkun Kökcü (86), 3-3 Ibrahim Traoré (90). Marcus Holmgren Pedersen og Fredrik Aursnes spilte hele kampen for Feyenoord. Leicester (England) – PSV Eindhoven (Nederland) 0-0 Marseille (Frankrike) – PAOK (Hellas) 2-1 (2-0) Mål: 1-0 Gerson (13), 2-0 Dimitri Payet (45), 2-1 Omar El Kaddouri (48). Rødt kort: Gerson (90), Marseille.

Viasat-kommentator Lars Tjærnås oppsummerte det slik:

– Det er det største Glimt har gjort. Vi har sett dem grisebanke Roma og grisebanke Celtic, slå ut AZ Alkmaar. Det Glimt gjør etter pause i kveld – med de forutsetningene som ligger der – mener jeg er den aller, aller største prestasjonen.

– Det er nesten ikke til å tro at lille Bodø/Glimt skal klare å slå Roma igjen når de spiller en kvartfinale i Conference League. Det er ekstremt imponerende, sa Henning Berg som så kampen på Aspmyra som Viasat-ekspert.

Roma startet med høyt, godt press. Det varte kun et par minutter, og etter hvert var det Bodø/Glimt som tok kommandoen.

Ulrik Saltnes hadde en stor mulighet da ballen tilfalt ham på 14–15 meter, men skuddet traff et Roma-bein og gikk i nettveggen. Litt senere var Hugo Vetlesen frempå, men skuddet gikk like utenfor stolpen – og heller ikke foten til Runar Espejord var lang nok til at han fikk kastet seg frem og satt ballen i mål.

Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Glimt hadde ballen klart mest og hadde initiativet gjennom mer eller mindre hele omgangen, men like før pause viste Roma sin klasse da Henrikh Mkhitaryan lekkert flikket gjennom Lorenzo Pellegrini, som satte ballen opp i nettaket.

Andre omgang startet med at Brice Wembangomo soloraidet seg fremover fra sin venstrebackposisjon og fant Amahl Pellegrino, men venstrekantens forsøk gikk til side for stengene.

Det var likevel et hint om hva som var i vente. Glimt hadde et vanvittig trykk mot Roma-målet og ti minutter ut i omgangen fikk de uttelling.

Skuddet til Brice Wembangomo gikk via rumpa til Ulrik Saltnes. Touchen var ikke stor, men det var nok til at den 33 år gamle Roma-målvakten Rui Patrício – med 102 landskamper for Portugal – gjorde en av karrierens største tabber og fomlet ballen i mål.

Roma, på jakt etter sitt første kontinentale trofé siden Messebycupen i 1961, hevet seg litt i minuttene etter baklengsmålet, men Glimt holdt stand.

Det siste kvarteret var det Bodø/Glimt, som har vunnet alle hjemmekampene sine i Conference League, som jaktet seiersmålet.

Like før slutt skaffet innbytter Joel Mvuka et frispark like ved dødlinjen. Sekunder senere sendte Vetlesen Aspmyra til himmels.