Varmt i været. Hett på banen. Som ventet ble det en kamp med enormt trøkk på både banen og tribunen.

Likevel var det én mann som startet på benken som skulle endret det hele.

Joachim Soltvedt kom inn til andre omgang på grunn av en småsyk Fredrik Pallesen Knudsen. Soltvedts første minutter i serien siden møtet med HamKam 17. april.

Han assisterte mål nummer én, før han klinket til med en drømmescoring senere i annenomgang.

– Jeg har ikke noe godt svar. Jeg har helt siden jeg var bitteliten hatt et voldsomt tilslag på ballen, så kanskje det er medfødt, sier Soltvedt til TV 2 om sin skarpe venstrefot.

Bergenserens eminente corner traff Sivert Heltne Nilsen som sto helt, helt alene i feltet. Han headet i bakken og i mål. 1–0 og feiring foran et stappfullt bortefelt.

– Elendig forsvarsspill, var dommen fra TV 2s Simen Stamsø Møller.

Men: Ensom Sivert gjør ingen seier. Soltvedt var klar for å vise seg frem etter flere kamper på benken.

– Ruben har hatt mer kontinuitet. Vi har vært stabil og ikke sluppet inn mål, var Eirik Hornelands dom over benkingen av Soltvedt til BA tidligere i uken.

Backen har også slitt med en skade.

Halvveis inn i omgangen dalte ballen perfekt ned på foten til Soltvedt. Han banket til fra 25 meter og fikk et så perfekt treff at ballen endte limt i krysset. 2–0 og Brann var på vei mot seier.

– En syk scoring! Det er ikke mulig å sette den bedre, sier Renate Blindheim, Bergens Tidendes fotballekspert, i avisens direktesending.

Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Da hjalp det lite for LSK at Martin Ove Roseth fikk sitt andre gule kort etter å ha dyttet Emil Kornvig, i frustrasjon over sistnevntes takling på lagkamerat Ruben Gabrielsen.

Lillestrøm hadde en ball i nettet før pause som ble annullert for en offside på Ruben Gabrielsen. Dommer mente Gabrielsen forstyrret keeper på skuddet fra Erling Knudtzon.

Med 17 poeng fra de første åtte kampene har ikke Brann startet en sesong bedre siden 2018. 17 er like mange poeng som på de første åtte kampene i gullsesongen 2007.