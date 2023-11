– Vi har en gutt på skolen som hadde lyst til å få plass her, men det gikk dessverre ikke. Han var trist for han får ikke muligheten til å spille fotball, sier Ayoub Bouhmidi (13) til VG.

Sammen med Amreesh Vivek (12) smiler og ler 13-åringen på trening med Hasle-Løren. Kompisene er blant de heldige som får gjøre det de liker aller best.

– Jeg syns det er en veldig bra klubb. Hvis jeg ikke hadde fått muligheten til å spille her, ville jeg vært veldig trist. For jeg elsker å spille fotball, forteller 12 år gamle Vivek.

BETYR MYE: Fotballen er viktig for Hasle-Løren-guttene. Foto: Mattis Sandblad / VG

En ekstrem boligutvikling har ført til en åttedobling av befolkningen på Løren siden år 2000, viser tall VG har innhentet fra Oslo kommune.

I nedslagsfeltet til klubben befinner det seg også en rekke andre delbydeler i kraftig vekst. I samme periode er det ikke bygget en eneste ny fotballbane i området.

Nå er det fullstendig krise for mange klubber.

– Det er helt sjukt, sier Viggo Anthonsen til VG om å si nei til barn som ønsker å spille fotball i Hasle-Løren.

I tillegg til å være idrettslagets styreleder er Anthonsen trener for både G13- og G15-laget. For 2023 er han kåret til «Årets grasrottrener» av NFF Oslo.

I seks minusgrader gjør Anthonsen seg klar til å lede en ny økt. Klubben har 70 lag påmeldt seriespill, men kun én fullskala bane i tillegg til en liten syverbane. I flere år har Hasle-Løren bedt Oslo-politikerne om en tomt hvor klubben kan legge et nytt kunstgress. Klubben har sagt de kan stå for kostnadene selv.

– Vi har 85–90 gutter bare på 8-årslaget. De får en kvart bane å trene på. I mai måtte vi ta et valg om å si nei til flere barn. Det er veldig trist, sier Anthonsen.

BER OM FORSTÅELSE: Styreleder og trener Viggo Anthonsen i Hasle-Løren. Foto: Mattis Sandblad / VG

I løpet av de 17 neste årene er det planlagt å bygge 120.000 nye boliger i Oslo. 40.000 av dem skal komme i Hovinbyen, hvor Hasle-Løren holder til.

Heller ikke disse planene inkluderer nye fotballbaner.

– Det er helt katastrofalt. Vi har skreket om dette i fem-seks år, men det skjer ingenting. Kommunen innrømmer at de jobber reguleringsplan for reguleringsplan. Det er ingen koordinering mellom de ulike planene.

Vålerenga-legende Morten Berre (48) er påtroppende sportslig leder i Hasle-Løren. Den tidligere toppspilleren er bekymret.

– Det er ikke bra nok. Jeg har hatt tre sønner i klubben. To av dem spiller her fortsatt. Man merker at presset blir stadig større.

– Hva hadde skjedd hvis du fikk nei til å begynne med fotball da du var barn?

– Mest sannsynlig hadde jeg da ikke spilt fotball, sier Berre.

ENGASJERER SEG: Morten Berre kjemper for barn og unge i området til Hasle-Løren. Foto: Mattis Sandblad / VG

Berre deler bekymringen med Anthonsen og styreleder for fotballgruppen, Ståle Hamnik.

Ifølge det nasjonale samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttet Telemarksforskning, er Oslo verst i landet når det gjelder anlegg.

– Vi har en far som har tre sønner. Han får i utgangspunktet ett eller to barn med i klubben. Vi skal selvfølgelig gjøre alt vi kan for at også den tredje sønnen får være med, men vi har egentlig ikke plass til han, forteller Hamnik.

Trioen beskriver samtidig barns mulighet til å spille fotball på anlegget på fritiden som «egentlig fraværende». Fritidstilbudet i området er sterkt begrenset.

– Vi vil få problemene og se konsekvensene av dette i årene som kommer, mener Hamnvik.

– Du ser jo allerede nå 15- og 16-åringer som bare drifter rundt i området her fordi de ikke har noe å drive med. Det sier seg selv at det ikke er sunt, sier Berre.

LEDER: Ståle Hamnik er styreleder for Hasle-Løren Fotball, som er en del av Hasle-Løren IL. Foto: Mattis Sandblad / VG

I reguleringen for nye boligprosjekt i Oslo har skoler vært inkludert som krav for å få gjennomført planene. Det har ikke vært tilfelle for fotballbaner.

Hasle-Løren-trioen peker på dette som en skjebnesvanger feil fra Oslo kommune.

– Og så kan du se på «Bama-tomta», som ligger rett her. Si det er plass til 20 fotballbaner der. Det er et enormt felt. Det er planlagt å bygge 900 boliger der, men ingenting for idrett. Vi har «fightet» mye om den, men vi tapte så det sang i fjor - selv om vi sa vi kunne betale for banen selv, sier Anthonsen.

ENGASJERT: Viggo Anthonsen har kjempet i mange år for bedre forhold for barn og unge i Oslo. Foto: Mattis Sandblad / VG

Ifølge en rapport fra Norges Fotballforbund mangler Oslo minst 30 fotballbaner for å ta unna presset fra barn og ungdom som ønsker å delta i idretten. 36 av klubbene i Oslo står uten et eneste anlegg.

Omar Gamal (SV) var idrettsbyråd i Oslo fra 2020 til i år.

– Hvilken forståelse har du og andre politikere i Oslo for alvoret i at barn og unge ikke får delta i idrett på grunn av anleggsmangel?

– Det er helt klart at det er en alvorlig og krevende situasjon for idrettslag som må si nei til barn. Vi har gjort alt vi kan for å prøve å bøte på den situasjonen som har bygget seg opp over tiår. Det ble bygget flere idrettsanlegg i Oslo de siste åtte årene med oss enn på lang tid, sier SV-politikeren.

EN ENESTE ELLEVERBANE: Dette kunstgresset, samt en syverbane, er de eneste flatene Hasle-Løren kan tilby innbyggerne i området. Foto: Mattis Sandblad / VG

– Men jeg forstår Hasle-Løren. Det er helt uholdbart at de må si nei til barn fordi de ikke har fått nye idrettsanlegg. Men nå er det deres tur i rekken, mener jeg.

Han påpeker at det i forbindelse med reguleringen av den massive «Bama-tomten» på Løren, Økern Torgvei 6, så vedtok bystyret at byrådet må finne en annen tomt for en elleverbane til Hasle-Løren.

– Det ble også vedtatt verbalvedtak i budsjettet for 2023 som forplikter byrådet å bygge idrettsanlegg på Løren, sier Gamal.

TIDLIGERE IDRETTSBYRÅD: Omar Samy Gamal (SV) uttaler seg om anleggskrisen i Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB

Gamal erkjenner at det ikke har blitt gjort en god nok jobb med å ivareta idrettsanlegg i reguleringsplanene for nye boliger.

– I 18 år ble det nesten ikke bygget idrettsanlegg i Oslo. Før 2016 var det helt opp til idrettslag selv å skrape sammen penger til det. Da vi overtok i 2015, firedoblet vi investeringene til idrettsanlegg.

– Hvordan skal denne krisen bli løst?

– Jeg er bekymret for at vi med nytt borgerlig byråd kommer til å gå tilbake til gamle takter. Å ta igjen etterslepet, tar veldig lang tid. Hvis vi skal løse situasjonen i Oslo, er det viktigste å opprettholde investeringstakten og sørge for at man regulerer inn idrettsanlegg i planene for nye boliger, sier bystyremedlemmet Gamal.