Det sier Bodø/Glimts daglige leder Frode Thomassen til VG fredag ettermiddag:

– Det stemmer. Det skjedde etter det fysiske angrepet som kom fra keepertreneren. Så slapp han opp. Kjetil (Knutsen) har opptrådt veldig bra, sier Thomassen på spørsmål om det stemmer at Knutsen la Santos i bakken.

«Jeg driver med fotball da det er noe jeg brenner for og gir meg glede. Det å oppleve usportslig manipulering på nært hold gjør meg trist», sier Kjetil Knutsen i en pressemelding.

«Alt kulminerte i et fysisk angrep på meg i spillertunnelen. Vanligvis er jeg slik av natur at jeg ville trukket meg unna. I dette tilfellet ble jeg fysisk angrepet. Han tok grep rundt halsen min og skjøv meg inn i veggen. Det er helt naturlig at jeg da måtte forsvare meg», uttalte Knutsen – og det skal altså ha endt med at han la Santos i bakken.

Roma-kaptein Lorenzo Pellegrini anklaget torsdag kveld Glimt-treneren for å ha angrepet Romas keepertrener.

– Først sa han noe til ham, så gikk han fysisk til angrep, sa Pellegrini til Sky Sport Italia.

Kjetil Knutsen er informert om omtalen, men ønsker ikke å kommentere saken.

Bodø/Glimt har politianmeldt Santos, og det europeiske fotballforbundet (UEFA) har åpnet disiplinærsak etter hendelsen.

– I samsvar med artikkel 31 (4) i UEFAs disiplinærreglementet har en etikk- og disiplinærinspektør blitt utnevnt for å gjennomføre en disiplinærundersøkelse angående rapporterte hendelser som angivelig skal ha skjedd på slutten av Europa Conference League-kvartfinalekampen 2021/22 mellom FK Bodø/Glimt og AS Roma, skriver UEFA i en uttalelse.

– Jeg tenker at det er en veldig fin ting at de tar tak i saken og har oppnevnt en inspector, sier Thomassen.

– Det er bra at det blir tatt raskt tak fra UEFA, slik at de kan redegjøre for hendelsesforløp. Allerede fra inngangen til kampen så har det vært så mye provokasjon og trakassering. Måten de snakket til vår benk, og spesielt til Kjetil, kulminerer i et fysisk angrep i spillertunnelen. Jeg opplever at saken handler om at hele den opptreden ikke bare er et angrep på Kjetil og Glimt, men på hele fotballens verdier, sier Thomassen.

Bodø/Glimt skrev i en pressemelding fredag ettermiddag at UEFA besitter en video av hendelsen og de krever at offentligheten får tilgang til den videoen. Thomassen har ikke sett denne selv, men er sikker på at den bekrefter klubbens versjon.

– Jeg ønsker bare at den skal komme ut, men det er det ikke vi som bestemmer det. Det er det rettighetshaver og UEFA som gjør, sier Thomassen.

Sportssjef Kristian Oma i NENT, som eier rettighetene til European Conference League i Norge, sier at hendelsen skjedde omtrent samtidig med at de gikk av luften, og at kameraet som fanget hendelsen ikke er lov å bruke annet enn inn i omgangene. Likevel skal dette ha filmet hendelsen.

– Vi vil bare henvise til den offisielle kommunikasjonen. Vi har ikke flere kommentarer å gi mens etterforskningen pågår, skriver UEFA til VG.

KEEPERTRENEREN: Nuno Santos på sidelinjen under torsdagens oppgjør på Aspmyra. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Thomassen forteller at klubben ikke har hatt noe mer kontakt med Roma om de fysiske angrepene i spillertunnelen, men at de har hatt kontakt inn mot returoppgjøret i Europa Conference League-kvartfinalen som spilles på Stadio Olimpico neste torsdag.

Dit reiser Bodø/Glimt med en 2–1-ledelse å gå på, men hva som venter tilreisende bortesupporterne i den italienske hovedstaden er det mange som lurer på.

– Alle som vil følge oss ned dit bør følge med på at det har vært litt spenning. Det bringer med seg en dimensjon, men hvis man oppfører seg greit så er det mange hyggelige romere der også, sier Thomassen og forteller at det som alltid vil være med politi og sikkerhetsvakter på turen.

Tidligere fredag, før pressemeldingen ble sendt ut, fikk VG opplyst dette om bråket i spillertunnelen:

Romas keepertrener Nuno Santos skal ha ventet på Kjetil Knutsen. Det oppsto munnhuggeri hvorpå Roma-treneren konfronterte ham fysisk og tok hånden mot halsen på Knutsen, som forsvarte seg.

Spillerne ble låst inne i garderoben og fikk ikke gå ut i gangen. Det sto en person og passet på døren, og etterpå måtte spillerne gå gjennom fysiorommet på stadion da de skulle ut.

Pressen fikk beskjed om at det var Ulrik Saltnes og Hugo Vetlesen som skulle komme til pressekonferanse, men isteden var det Marius Høibråten som dukket opp.

VG har fremlagt opplysningene om at Santos skal ha tatt kvelertak på Kjetil Knutsen til AS Roma. De har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.