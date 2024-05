Seks byråder med ansvar for idrett siden 2003 legges på VGs sommergrill:

Hva tenkte du om banekapasiteten i Løren-området da du var byråd?

Og hva gjorde du?

Bakgrunnen er VGs artikkelserie «Den delte fotballbyen» og skrekkeksempelet Løren, der folketallet er tidoblet uten at det har kommet nye 11-baner – noe som har ført til at Christoffer på ni år ikke får spille med klassekompisene.

– Det begynner å bli lenge siden, men jeg fikk startet opp byggingen av Intility Arena, og overførte eierskapet av tomtene til Vålerenga, svarer Peter Nicolai Myhre.

Peter Nicolai Myhre (Frp) Byråd for miljø og samferdsel 2003–2009

Ifølge Google Maps tar det 38 minutter å gå fra Hasle-Løren IL til Intility Arena, som ligger på Valle Hovin.

VG gjentar at vi spør om Løren-området.

– Banekapasiteten var et tema. Men i utbyggingsområdet ble det nok planlagt i reguleringsplanene, som tilhører byråd for byutvikling, svarer Myhre.

Jøran Kallmyr (Frp) Byråd for samferdsel, miljø og næring 2009–2011

– Det begynner å bli lenge siden. Men husker vi hadde et fokus på Oslo øst, melder Frp-kollega Jøran Kallmyr.

Han husker ikke Løren-området konkret, og viser til at det skulle følge rekkefølgekrav om fotballbaner i reguleringsplanen.

– Men det håndterte byutviklingsbyråden. Vi konsentrerte oss om områdene hvor det bodde folk, og der var det allerede kraftig underdekning av idrettsflater. Spesielt Grünerløkka-området, som grenser mot Løren, skriver Kallmyr.

Frp kan få hvile. På med Venstre.

Ola Elvestuen (V) Byråd for miljø og samferdsel 2011–2013

– Både i byråd i 2011-13 og i tidligere budsjettforhandlinger prioriterte jeg og Oslo Venstre bygging av 5-7 kunstgressbaner hvert år. På Løren førte det likevel bare til én kunstgressbane i utkanten på Lørenbanen, selv om det var satt i gang en tett byutvikling, sier Ola Elvestuen.

– Min oppmerksomhet som byråd handlet om bygging av T-bane med Lørensvingen, og den store idrettssatsingen med forslag om deltakerlandsby for OL i Oslo i nærheten av Løren på Økern, sier han.

Guri Melby (V) Byråd for miljø og samferdsel 2013–2015

– Realisering og opprustning av idrettsanlegg var en viktig prioritering for oss, sier Guri Melby.

Hun viser både til penger og systemendringer, gjennom å opprette et eget kommunalt foretak for å bygge idrettsanlegg.

– Særlig budsjettet for 2015 og den kommende økonomiplanperioden innebar et ganske stort løft for idretten sammenlignet med tidligere satsinger, med penger både til nye baner og rehabilitering av eksisterende baner, påpeker Melby.

– Samtidig tenker jeg det er umulig å si at vi har gjort nok på anleggssida, når vi ser de enorme behovene for idrettsanlegg som Oslo har, både for fotball, men også andre idretter.

– Det har ikke bare handlet om penger, men også manglende evne og vilje til å prioritere arealer for idrett og fritid i nye utviklingsprosjekter. Et konkret og ganske ferskt eksempel på det, er utbygginga som ble vedtatt på Økern Torg for et knapt år siden, som vi gikk imot på grunn av mangelen på denne typen arealer.

Rina Mariann Hansen (Ap) Byråd for kultur, idrett og frivillighet 2015–2020

Heller ikke Arbeiderpartiet kan løpe fra ansvaret.

– Et viktig grep vi gjorde da vi tok over i 2015 var å innføre behovsplan for idrettsanlegg, og at kommunen fra den første av disse ble lagt fram høsten 2016 begynte å telle anlegg per barn, sier Rina Mariann Hansen.

Hun sier at områdene med dårlig kunstgressbanedekning ble prioritert – så langt det var mulig.

– I det første budsjettåret vi hadde ansvar for (2016) var det en stor omprioritering fra anlegg som ikke vi anså som realistisk eller nødvendig (som Åsland skytehall) til en stor satsing på rehabilitering av kunstgressbaner.

– De første årene da jeg var byråd var det å få alle Oslos baner som var klare for det (altså kunne få spillemidler) rehabilitert, samtidig som vi så etter nye steder å få kunstgressbaner. Det var enormt etterslep på rehabilitering og mange baner i dårlig stand.

VGs oppfordring om å være mer konkret på Løren-området, er ikke besvart.

Omar Samy Gamal (SV) Byråd for kultur, idrett og frivillighet 2020–2023

– Når det planlegges for nye områder, må man i større grad enn det man gjør i dag, legge til grunn sosial infrastruktur, mener Omar Samy Gamal.

– Feilen som har blitt gjort, gjennom flere år med skiftende styrer, er at man har svart på behovet for boliger, men ikke idrettsanlegg og så videre.

Han mener Frp-duoen Jøran Kallmyr og Peter Nicolai Myhre er i kjernen av problemet når de som idrettspolitikere peker på at det er byråd for byutvikling som hadde ansvaret for utviklingsområder som Løren.

– I kommuneplanens arealdel må det stå krav om mengde idrettsanlegg. Det er et krav fra SVs side at vi får på plass det.

– Det var jeg opptatt av som byråd. Vi må slutte med den silotenkningen som har vært i mang år. Det er grunnen til at Løren, og flere andre områder, har havnet i den situasjonen de er i nå.

– Det har samtlige politiske partier ansvar for, sier Omar Samy Gamal.