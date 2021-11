Valget skal ha bli tatt etter et flere timer langt ekstraordinært styremøte i kjølvannet av det ydmykende 1–4-tapet mot Watford lørdag.

Ifølge blant annet The Times, The Guardian, BBC og Manchester Evening News forhandles det nå med Solskjær om betingelsene for sparkingen.

Klubben antar at det vil koste 7,5 millioner pund å lande en sluttpakke med Solskjær, melder The Times. Det utgjør snaut 90 millioner kroner.

Ifølge Manchester Evening News forventes det at Darren Fletcher tar over som midlertidig manager etter Solskjær, med Michael Carrick som assistent.

Det har blitt spekulert i hvem som vil ta over Solskjærs jobb på permanent basis, der Zinedine Zidane er et av de hyppigst nevnte navnene.

– Jeg jobber for og med klubben. Jeg har vært her i 18 år og har en god kommunikasjon. Hvis klubbledelsen vurderer å gjøre noe, så er det en samtale mellom oss og ikke mellom dere og meg, sa Solskjær til pressen tidligere lørdag, ifølge BBC.

Reaksjonene rant inn etter at Manchester United tapte for femte gang på de syv siste Premier League-kampene. Etter 12 kamper er avstanden opp til ligaleder Chelsea 12 poeng.

Den tidligere storstjernen Alan Shearer la ingenting imellom i BBCs Match of the Day-studio lørdag kveld:

– Det er tydelig å se at spillerne ikke vil ha manageren. De har sluttet å løpe for manageren, de har mistet respekten for manageren. Man kan godt si at de ikke visste hva de skulle gjøre med ballen, og det har med manageren og taktikken å gjøre, men spillerne kan likevel løpe, legge ned innsats og kjempe, men de gjorde ingenting av det, og det forteller deg at de ikke ville ha den manageren, mener Alan Shearer.

Da dommeren blåste av etter 1–4-tapet mot Watford, gikk Solskjær ute på gresset sammen med flere av spillerne. Da fansen uttrykte raseri mot Solskjær, gestikulerte midtbanestjernen Bruno Fernandes tydelig at spillerne må ta mye av ansvaret for krisen klubben er inne i.

– Jeg føler for fansen, og jeg føler det samme som dem. Vi er flaue over å tape på den måten. Vi er i dårlig form og i en vanskelig situasjon, men det er en del av fotballen, sa Solskjær som hadde vinket beklagende til fansen.

– Det var et «sorry» for prestasjonen, sa Solskjær om seansen ute på gresset.

Han signerte i sommer en ny treårskontrakt, og har angivelig over to millioner kroner i ukelønn. Dersom Manchester United-ledelsen velger å kvitte seg med 48-åringen får han trolig en solid økonomisk kompensasjon.