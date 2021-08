Mesterligaen glapp for Zachariassen - full jubel i Malmø

Ferencvaros - Young Boys 2–3, 4–6 sammenlagt:

Etter å ha scoret åtte mål på tolv seriekamper for RBK i vår, ble 27-årige Zachariassen 15. juli solgt videre til Ferencvaros.

Totalrammen på overgangen til den ungarske klubben var 22 millioner kroner, og Zachariassen har spilt fast.

Tirsdag kveld, da mesterligaskjebnen skulle avgjøres, var Ferencvaros nummer 16 ute på venstrekanten mot sveitsiske Young Boys.

Dette var andre kamp i playoffen til gruppespillet.

Og etter et knepent 2–3-tap i Bern forrige uke, hadde hjemmelaget et berettiget håp om gruppespill og store millionbeløp inn på konto.

Gult kort

I stedet ble det bare nesten. Ferencvaros snudde 0–1 til 2–1, men rett før timen var spilt utliknet Christian Fassnacht for gjestene.

Da Zachariassen og co skulle jage en tredje scoring klarte Aissa Laidouni å pådra seg to gule kort på seks minutter, og Ferencvaros måtte spille den siste snaue halvtimen med ti mann.

Det ble for tøft, og dermed vant Young Boys 5–4 over to kamper.

Zachariassen pådro seg for øvrig et gult kort i oppgjøret. Han ble tatt av etter 76 minutter.

Malmø-jubel

Mens Zachariassen og co helt sikkert deppet i garderoben sent tirsdag kveld, var det en helt annen stemning i Malmø-leiren.

De regjerende svenske mesterne hadde 2–0 å gå på mot bulgarske Ludogorets før returen i Razgrad. Det holdt akkurat.

Vejlko Birmancevic’ scoring rett før pause sørget nemlig for at Malmø kom unna med 1–2-tap - og dermed 4–3-seier sammenlagt.

To ganger under Åge Hareide maktet Malmø å ta seg hele veien til et gruppespill.

I 2021, under ledelse av Hareides assistent i Danmark-tida, Jon Dahl Tommason, skjer det altså igjen.