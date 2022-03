Over 1700 dager etter hennes forrige landskamp, er Ada Hegerberg (26) tilbake for Norge.

– Hei, Norge. «Long time, no see». En liten melding fra meg: jeg er tilbake til neste samling. Det føles utrolig godt å komme hjem og tilbake til laget, og ikke minst se alle dere fra yngre og eldre garde på neste landskamp. Jeg kommer til å gjøre mitt for at vi skal oppnå store ting på og utenfor banen, sier Hegerberg i en video sendt på pressekonferansen.

Ada Hegerberg trakk seg fra landslaget etter EM i 2017. Spissen mente at landslaget ikke hadde høye nok målsetninger og gode nok resultater, og fortalte at hun ville bruke energien på klubblaget, Lyon.

I nesten fem år har Hegerberg forblitt på utsiden, men torsdag var hennes navn igjen å finne i Martin Sjögrens tropp til hjemmekampene mot Kosovo og Polen.

Norges landslagstropp Keepere: Cecilie Fiskerstrand (LSK Kvinner), Sunniva Skoglund (Stabæk), Guro Pettersen (Vålerenga), Forsvar: Tuva Hansen (Brann), Synne Skinnes Hansen (Rosenborg), Maren Mjelde (Chelsea), Guro Bergsvand (Brann), Maria Thorisdottir (Manchester United), Midtbane: Anja Sønstevold (Inter), Julie Blakstad (Manchester City), Amalie Eikeland (Reading), Frida Maanum (Arsenal), Vilde Bøe Risa (Manchester United), Ingrid Syrstad Engen (Barcelona), Lisa Naaslund (Brann), Nora Eide Lie (Brann), Vilde Hasund (Hammarby), Elisabeth Terland (Brann), Guro Reiten (Chelsea), Angrep: Caroline Graham Hansen (Barcelona), Karina Sævik (Avaldsnes), Celin Bizet Ildushøy (Paris Saint-Germain), Ada Stolsmo Hegerberg (Lyon).

Mandag ga Hegerberg beskjed om at hun ville tilbake på landslaget. Onsdag kveld hadde landslagsledelsen et informasjonsmøte rundt uttaket av Hegerberg. Reaksjonene fra spillergruppen skal ha vært positive.

– Vi har pratet om hvordan vi ser for oss fremtiden, og ikke så mye om det som har vært. Vi har pratet om Adas rolle og hvordan vi kan gjøre dette laget bedre, forteller han om samtalene med spilleren.

Hegerberg trakk seg som kjent fra landslaget etter det svake europamesterskapet i 2017.

– Etter mesterskapet var det en vanskelig situasjon totalt sett for alle invovlert. Det var et svakt mesterskap og stor skuffelse hos spillere og ledere. Den situasjonen i seg selv var vanskelig der og da. Om man ser tilbake, kunne vi gjort en del annerledes. Men det var ikke helt enkelt der og da, sier Sjögren og fortsetter:

– Den har fulgt med meg. Jeg har kjent at mye av det som Ada delte den gang, gikk på en del andre ting - ikke så mye rettet inn mot meg personlig, så jeg kjenner at vi aldri har hatt en dårlig relasjon. Det har jeg pratet om tidligere når jeg har fått disse spørsmålene - jeg har aldri følt på en dårlig relasjon til Ada. Da vi gikk inn i møter nå, hadde vi et grunnlag for en god relasjon i bunn. Da var det mye lettere å føre denne samtalen. Det har vært en lang tid, men jeg er veldig fornøyd med at vi er her.

NFFs nyvalgte fotballpresident, Lise Klaveness, var også med på pressekonferansen.

– Det er veldig fint og godt å høre hennes navn i troppen. Det føles veldig riktig at hun er tilbake. Det har ikke vært en god følelse at hun har stått utenfor, sier Klaveness.

Sjögren var også trener forrige gang 26-åringen var på landslaget. Under hans ledelse er en VM-kvartfinale i 2019 Norges beste mesterskapsresultat.

Norges fotballforbund (NFF) har over tid vært i samtaler med Hegerberg om et comeback med flagget på brystet. Klaveness har vært til stede på flere av 26-åringens kamper denne sesongen og holdt dialogen med den tidligere Gullball-vinneren.

– Jeg har ubetinget respekt for Ada sitt valg. Enhver spiller har lov til å ikke spille på et landslag. Det kunne og burde NFF tatt imot på en bedre måte den gangen, mener Klaveness.

– Samtalene har handlet om respekt, felles ambisjoner og være forbilder for jentene som kommer etter oss, sier fortsetter hun.

Hegerberg pådro seg en korsbåndsskade i januar 2020, men vendte tilbake til banen i oktober 2021. Siden den gang har Lyon-spissen vist fin scoringsform med åtte scoringer på tolv kamper for klubblaget.

COMEBACK: Ada Hegerberg er tilbake på landslaget. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Stikk mot landslaget

Hegerberg har siden hun trakk seg ut av landslaget vært kritisk til NFF og måten de prioriterer kvinnefotballen på, en kritikk som nådde sitt høydepunkt i 2019 gjennom et eksplosivt intervju i fotballmagasinet Josimar.

Alt fra forberedelser, holdninger og ressursbruk ble kraftig kritisert av verdensstjernen. Hegerberg fikk krass kritikk for timingen, ettersom intervjuet ble publisert rett i forkant av landslagets fotball-VM i Frankrike.

Stikkene mot landslaget skal også ha skapt splittelse mellom Hegerberg og landslagsvenninnene. Ifølge NRK skal resten av laget ha krevd en unnskyldning for at Hegerberg skulle returnere.

Hegerberg pådro seg en korsbåndsskade i januar 2020, men vendte tilbake til banen i oktober 2021. Siden den gang har Lyon-spissen vist fin scoringsform med åtte scoringer på tolv kamper for klubblaget.