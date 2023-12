Saken utvides.

Manchester City siktes for upassende oppførsel i det 94. minutt i 3–3-kampen mot Tottenham søndag kveld.

Erling Braut Haaland var i sentrum av begivenhetene.

Nordmannen ble revet i bakken av en motspiller, men reiste seg raskt og sendte Jack Grealish på vei alene med keeper med en pasning i bakrommet. Dommer Simon Hooper signaliserte først for fordel, men valgte så å blåse av spillet.

Da reagerte City-spillerne voldsomt og samlet seg rundt dommer Hooper. Etter kampen raste også Haaland mot dommerne.

Ifølge The Mirror ropte Haaland «f*** off», eller «dra til h******», i retning dommer Hooper. En halvtime etter kampen la han også ut en melding på Twitter/X, der han skrev «WTF».

Manchester City har tre dager på seg til å svare FA, før saken blir sendt til en uavhengig komité.

Klubben kan forberede seg på en solid bot melder Daily Mail. Sist City havnet i trøbbel etter seieren over Arsenal i februar, fikk klubben 75.000 britiske pund i bot.

Det engelske fotballforbundet har strenge regler for hvordan managere og spillere reagerer mot dommerne og tar for seg blant annet støtende, krenkende og fornærmende kommentarer. Både på og utenfor banen, og på sosiale medier.

Derfor er det blitt spekulert om Haaland kan bli sanksjonert for utbruddene sine. Britiske journalister VG har snakket med, tror det er en risiko for det.

– Jeg tror Haaland kan havne i trøbbel for det der hvis du ser på reglene, sa Jason Burt – sjefkorrespondent for The Telegraphs fotballdekning – til VG søndag.

– Han bruker krenkende ord mot dommeren. Twitter-meldingen er også ganske interessant. Selv om det bare er tre bokstaver, i stedet for at han bare sier det rett ut, så vet vi jo nøyaktig hva han mener.