– Dyp bekymring om Højlunds form, skriver danske B.T. etter Manchester Uniteds tap for Arsenal søndag.

Avisen minner om det bare en drøy måned til Danmark åpner EM mot Slovenia. Højlunds formkurve har fulgt klubbens. Altså bratt nedadgående.

Manchester United-spissen scoret ikke sitt første Premier League-mål før 26. desember, men hadde en god periode med syv mål seks kamper etter at han fikk hull på byllen i rød drakt.

Etter at han ble muskelskadet i i slutten av februar har det blitt bare en scoring – mot bunnlaget Sheffield United – på de åtte siste ligakampene. Heller ikke i FA-cupkampene mot Coventry og Liverpool kom Rasmus Højlund på scoringslisten.

STOPPET: Rasmus Højlund var sjanseløs mot Arsenal med Martin Ødegaard (til venstre), Thomas Partey og Ben White. Foto: PAUL ELLIS / AFP / NTB

– Rasmus Højlund har bare skutt seks ganger å sine syv siste starter for Manchester United, tre av dem kom mot Sheffield United. Så det var ingen overraskelse at han var rusten da han fikk en tidlig sjanse, skriver Manchester Evening News etter Arsenal-tapet.

– Hans verste formsvikt på det verst tenkelig tidspunkt. Skulle vært byttet ut tidligere, mener lokalavisen.

– Før kampen sto han med 14 mål på 39 opptredener. Noe som er under gjennomsnittlig for en United-spiss. Det 15. målet kunne kommet om han ikke gled da han fikk sjansen tidlig. Etterpå ble han isolert, skriver The Guardian.

The Independent tar den unge dansken litt i forsvar.

– Ikke hans egen skyld. Han lever kun av restemat der oppe.

Manchester United-manager Erik ten Hag lever under et enormt press. Verdens kanskje mest populære klubb er på vei mot 8. plass i Premier League. Bare Sheffield United og Everton er slått på de 11 siste ligakampene.

– Når du taper kamper på den måten, vil det stilles store spørsmål. Jeg tror spillerne må gå i seg selv. Når du har en manager som snakker om holdninger og spillere som ikke burde spille for Manchester United, er det en massiv fornærmelse, sa klubblegende Wayne Rooney til Sky Sports, gjengitt av NTB, etter søndagens tap.

Wayne Rooney Tidligere Manchester United-spiss

– Hvis treneren min hadde sagt det til meg, hadde jeg aldri latt det fortsette til slutten av sesongen, fortsatte han.

Rooney, som vant Premier League fem ganger med United, mener at spillerne svikter Ten Hag.

– Jeg føler med ham, men det er hans jobb å sørge for at spillerne er i form. Jeg håper at de gir Ten Hag tid, sier Rooney.

FA-cupfinalen mot Manchester City 25. mai er den siste muligheten United har for å redde restene i en skuffende sesong. Men Rooney er ikke sikker på at en cuptittel redder jobben for Erik ten Hag.

– Vi så det da Louis van Gaal mistet jobben (etter å ha vunnet FA-cupen). Så du vet aldri, sier Wayne Rooney.