Raja åpner for treningskamper i fotballen i april – og seriestart som planlagt

Thomas (29) er allerede sjef for et bakeri og et cateringselskap - nå har han takket ja til en ny lederrolle

Forbeholdet er at smittesituasjonen i Norge tillater det om tre og en halv uke – samtidig som toppfotballen må ta i bruk den forsterkede smittevernprotokollen som Norges Fotballforbund nylig har lansert for helsemyndighetene.

– Det som er viktig nå, er at vi skaper forutsigbarhet for toppidretten. Derfor lanserer vi følgende ambisjon: Vi tar sikte på treningskamper utendørs i idretter hvor flertallet av utøverne har det som yrke enten på heltid eller deltid i slutten av uke 15, opplyser Abid Q. Raja til VG.

Det betyr rundt 17. og 18. april. Det gjelder klubbene i de to øverste divisjonene for kvinner og menn, altså Eliteserien, Toppserien, Obosligaen og 1. divisjon, og de må være «regionale». Raja foreslår at klubber kan reise til nabofylkene for å gjennomføre matchene.

Dersom treningskampene spilles uten problemer, ser han for seg at seriestarten kan gå omtrent som det fotballen har satt som ny dato: Begynnelsen av mai. Raja mener uken som starter med 3. mai kan være en realistisk ambisjon.

– Veldig gledelig

Det vil gjelde de samme fire ligaene. Toppserien skulle egentlig vært i gang i mars, men varslet utsettelse allerede i februar.

Leif Øverland er direktør for Norsk Toppfotball, som er interesseorganisasjonen til toppklubbene på herresiden. Han har snakket med Raja personlig.

– Dette er veldig gledelig. Klubbene trenger forutsigbarhet i planleggingen. Vi som elsker fotball, vi har ventet lenge på dette. Vi gleder oss til å komme oss på stadion etter hvert, men i første omgang på TV. Dette gir håp, sier Øverland til VG.

– Når tror du Eliteserien kommer i gang?

– Raja sa at 8.- 9. mai kunne være realistisk. Det gir sportslig og økonomisk forutsigbarhet. Vi driver en næring med veldig mange ansatte. Jeg håper og tror at dette betyr mye for alle som elsker norsk fotball.

– Det er fortsatt store forskjeller mellom lagene som kan trene og de som ikke får lov. Hvordan vil dere løse det problemet?

– Det er fortsatt mange utfordringer. Vi må ta det med klubbene, hvordan vi gjør det. Når vi begynner serien, ønsker vi at det har vært like muligheter til startstreken. Så er det åpninger for ting her. Helsedirektør Bjørn Guldvog var for eksempel positiv til at man kunne tenke bobler for å få i gang treningene, hvor man er isolert fra resten av samfunnet.

Ikke innendørstrening

Samtidig presiserer kulturminister Raja at kun utendørskamper (ikke haller) er mulig for treningskampene – og at den foreløpige tillatelsen kan måtte trekkes tilbake.

– Dette er ingen garanti, og det kan bli en kalddusj senere. Vi har to alternativer: Gå ut med dette nå, eller bare sitte og vente. Men alt forutsetter at vi har kontroll, sier kulturministeren.

– Får fotballen særbehandling her? Hva med håndballen, for eksempel?

– Dette er vondt, smertefullt og vanskelig for alle. Men dette er ikke idrettspolitiske beslutninger eller idrettsministerens beslutninger. Dette er helsemyndighetene som avgjør, og de ser på innendørskamper som uforsvarlig. Vi må starte der vi er tryggest. Det er altfor stor risiko med innendørsidretter med mye kontakt, fastslår Raja, som onsdag var i møte med idrettspresident Berit Kjøll og fotballpresident Terje Svendsen for å overbringe budskapet.

Derimot kan ikke kulturdepartementet åpne for trening for alle klubbene i Viken, gamle Vestfold, Haugalandet og Bodø – som alle er rammet av fellestreningsforbud. Enn så lenge kan ikke lagene tilhørende disse områdene trene før 12. april – tidligst.

Her mener at Norges Fotballforbund og interesseorganisasjonene selv må finne løsningen for hva de gjør med seriestart og eventuelle utsettelser ettersom forberedelsesperioden vil bli ulik.

– Alle ser at det forskjell på at Vålerenga i Oslo kan trene, og ikke klubbene i Viken, og at det stusses over. Vi må huske at disse tilhører kommuner som har bedt om at det er blitt innført nasjonale tiltak, mens Oslo har valgt å styre tiltakene selv. Men dialogen rundt dette må fotballen ta, oppfordrer Raja.