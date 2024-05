Forskjellen i oppstyr rundt de to norske kraftspissene kunne knapt vært større enn den har vært de siste årene.

Det skrives og snakkes, på innpust og utpust, om Erling Braut Haaland. Makan til global superstjerne med norsk pass har vi aldri sett.

For Alexander Sørloth har livet vært ganske så annerledes. Det har alltid vært noe med den høyreiste trønderen, men potensialet har liksom ikke blitt 100 prosent forløst.

Før nå. Nå tar han et syvmilssteg ut av Haaland-skyggen.

Foto: Sofascore

Fire mål mot suverene Real Madrid er klype seg i armen-materiale i seg selv.

At det samtidig plasserer nordmannen øverst på toppscorerlisten én serierunde før slutt, blir fort starten på en helt ny æra for Sørloth.

Han har to mål å gå på til Gironas Artem Dovbyk, og vil etter sesongen ha skrevet seg inn i et mye gjevere selskap enn han har vært forbundet med. Avstanden til Robert Lewandowski er på fem mål.

Om Sørloth ender som toppscorer, vil prestasjonen rage enda høyere av at det skjer for en klubb som ikke er Real Madrid eller Barcelona. Villarreal kommer til å ende som nummer åtte uansett hva som skjer i siste runde, hele 42 poeng bak Real Madrid. Men på toppscorerlisten er det fire mellom Sørloth og Jude Bellingham.

Alexander Sørloths karriere har vært omskiftelig. Etter Rosenborg og Bodø/Glimt startet utenlandseventyret i Groningen. Deretter har det vært Midtjylland, Crystal Palace, Gent, Trabzonspor, RB Leipzig og Real Sociedad. Den veien har vekslet mellom oppturer og nedturer. Han ble toppscorer i Tyrkia, men scoret ikke et eneste seriemål i England, for eksempel.

Men nå har det virkelig klaffet i Villarreal.

På mange måter er det trygghetens triumf for småbarnsfaren, som har slått rot i Valencia med familien. Nå er han i et miljø der han virkelig blir satset på, og derfor er det ekstra gledelig å se ham ta ut det som alltid har vært underliggende.

Med suksessen følger selvsagt også rykter om enda et klubbskifte. Både AS og Marca vier plutselig Sørloth mye oppmerksomhet.

En av teoriene er at Atletico Madrid kan være interessert i 28-åringen. Men spørsmålet er om det ikke uansett er lurt å fortsette eventyret der han er nå, i alle fall en stund til. Etter så mye omflakking virker Villarreal å være hjemmet Sørloth fortjener.

Hva bør Sørloth gjøre nå? For all del bli i Villarreal. Håpe at en større fisk kjøper ham. Viktigst at han scorer for Norge.

Så vil fremtiden vise om det vil bli mer oppmerksomhet rundt spissen som i sin tid måtte gi fra seg nummer 9 på landslaget, til fordel for Haaland.

Et søk i mediearkivene fra det siste året gir 18.632 treff på Erling Braut Haaland. For Sørloth er tallet 2412. Fortsetter sistnevnte der han slapp sist, kan det bli en god del jevnere i fremtiden.

Det blir også interessant om Norge i større grad klarer å nyte godt av begge.

Det er jo litt spesielt med et landslag som har to toppscorere, Arsenals kaptein og en back som skal spille finale i Champions League, men ikke har vært i et mesterskap siden årtusenskiftet.