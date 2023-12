Dette er det som har oppstått kontroverser:

Galatasaray og Fenerbahçe har sagt at de ikke vil spille finalen på Al-Awwal Park stadion hvis de ikke fikk lov til å bruke T-skjorter som viser frem ansiktet til Mustafa Kemal Atatürk på oppvarmingen.

Han var landets første president, og de ville hylle 100-årsjubileet til den moderne tyrkiske republikken.

Det skal også ha blitt rapportert at hverken Tyrkias nasjonalsang og flagg var lov å vise frem.

Den siste timen skal det ha vært forhandlinger mellom partene, men det virker ikke som en løsning har funnet sted.

– Tyrkias sportsminister, sjef for fotballforbundet og lederne av Fenerbahçe og Galatasaray har holdt samtaler om situasjonen, skal statskringkaster TRT ha sagt, ifølge Reuters.

Nå bekrefter klubbene og Det tyrkiske fotballforbundet i en felles uttalelse at kampen er utsatt til en annen dato.

– For å feire 100-årsjubileet for vår republikk og det tyrkiske fotballforbundet i utlandet, organiserte vi oss med klubbene på en måte som vil bidra til merkeverdien i tyrkisk fotball og klubbene våre.

– Supercup-finalen, som var planlagt fredag 29. desember 2023, er utsatt til et senere tidspunkt som følge av en felles beslutning vi tok med klubbene våre, på grunn av noen forstyrrelser.

– Vi takker fotballforbundet og relevante organisasjoner i vertslandet for innsatsen de har gjort så langt i organiseringen av supercupen, står det videre.

1 / 3 FLAGGET: Tyrkisk fans med flagget på tribunen, mens de ventet på at kampen skulle sparkes i gang.





Tidligere fredag skrev den anerkjente journalisten Tariq Panja, som før jobbet i New York Times, at kampen lå an til å bli avlyst grunnet uenighetene.

– Tyrkisk media sier at kveldens supercup-finale i Saudi-Arabia er i faresonen fordi saudiaraberne har angivelig har bedt at den tyrkiske nasjonalsangen ikke skal spilles, og at de ikke får lov til å vise frem banneret til Atatürk, skriver han på X.

Senere skriver Panja at kampen er avlyst.

The Athletic-journalist Colin Miller reagerer på avlysningen:

– Enormt. Atatürk er en skikkelse som er aktet innenfor Fenerbahçe- og Galatasaray-fansen. Saudiarabisk avvisning av symbolikken var forutsigbar, men klubbene følte seg tvunget til å prioritere identitet fremfor penger, skriver Miller på X.

Den tredje store klubben i Istanbul, Besiktas, inviterer nå sine to byrivaler til å gjennomføre supercup-finalen på deres stadion, med flust av tyrkiske flagg.

– Døren vår er åpen, skriver klubben på X.

VG kommer tilbake med mer.