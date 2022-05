(Chelsea-Manchester City 3–2 e.e.o) De sikret seriemesterskapet forrige søndag. I ettermiddag tok Chelsea «The Double» foran et rekordstort Wembley-publikum.

- Det var en merkelig kamp. Det skifter, det er mål, og jeg tenkte det skulle gå da vi ledet med fem minutter igjen. Heldigvis kom vi sterkt tilbake i ekstraomgangene. Det var sykt artig og det handler om å vinne, sier Guro Reiten til Viasat.

Med 27-åringen fra start jaktet Chelsea på sin fjerde FA-cup-triumf og en revansj for finaletapet i ligacupen i mars mot Manchester City (1–3).

Det begynte bra for London-klubben i det aller første finalemøtet i FA-cupen mellom storklubbene. Målsniken Sam Kerr sendte Chelsea i føringen etter 32 minutters spill. Den australske spissen med 20 mål på 20 kamper i serien, dukket opp på bakerste stolpe og dyttet inn 1–0 på det som egentlig var et dårlig innlegg fra Millie Bright.

10 minutter senere ble samme Bright enkelt parkert av Lauren Hemp. Venstrevingen fikk vende innover før hun satte ballen i lengste hjørne med - av alle ting - høyrefoten. 21-åringen har dermed scoret i seks kamper på rad for Manchester City.

Guro Reiten (t.v.) og Maren Mjelde (t.h.) jubler sammen med Chelsea-spillerne etter finaletriumfen. Foto: JOHN SIBLEY/Reuters Foto: John Walton / Pa Photos Foto: JOHN SIBLEY / Reuters Erin Cuthbert klinker til med høyrefoten og sender Chelsea opp i 2–1-ledelse. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters Lauren Hemp jubler etter å ha utlignet for Manchester City. Foto: NEIL HALL / EPA Millie Bright (t.h.) feirer åpningsmålet sammen med Jessica Turner. Bethany England (t.v.) og Sophie Ingle blir med på feringen. Foto: JOHN SIBLEY/Reuters ← →

City, som hadde vunnet 13 kamper på rad i alle turneringer før søndagens finale, tok over og styrte det meste inntil Erin Cuthbert fikk stjernetreff fra 19 meter. 63 minutter var spilt da den 23-årige skotten sendte skuddet via tverrligger og i mål.

Manchester City jaget en utligning, men Chelsea-forsvaret holdt unna helt til det 89. minutt. Da tok Hayley Raso - byttet inn i 77. minutt - med seg Magdalena Eriksson på en løpetur før hun avsluttet med et tidlig skudd som keeper Ann-Katrin Berger knapt rakk å reagere på.

Manchester City fortsatte å kjøre over Chelsea i 1. ekstraomgang, men da kontringsmuligheten bød seg i 99. minutt utnyttet Sam Kerr sjansen. Hun mottok ballen på egen halvdel, stormet mot mål og skjøt via Alex Greenwood og i mål via en utspilt City-keeper.

– Jeg sliter med å finne ord. Vi visste at det ville bli tøft, og ekstra tøft blir det når du får mål i mot noen minutter før slutt. Men vi fant et nivå vi ikke har funnet i oss selv i starten av ekstraomgangene, sier Erin Cuthbert til BBC. Hun ble kåret til cupfinalens beste spiller.

Seieren betyr at Chelsea har vunnet sin tredje «double» - cup og serie - på fem år.

Det ble også satt publikumsrekord på Wembley i ettermiddag. 49.094 tilskuere så finalen. Den gamle rekorden ble satt da Chelsea slo Arsenal i FA-cupfinalen i 2018. Da var det 45.423 tilskuere.

Julie Blakstad ble byttet inn i 83. minutt for Manchester City, mens Maren Mjelde kom inn for Chelsea tre minutter før slutt.