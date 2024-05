Mikkjal Thomassens menn kan likevel se godt fornøyd på tabellen. Etter ti serierunder ligger de på 2.-plass, bare to poeng bak serieleder Bodø/Glimt.

Tromsø ligger på sin side helt nederst på tabellen, til tross for en knallsterk 3-2-seier hjemme over Rosenborg på mandag.

Med femmålsseier (!!!) over tabelljumbo Tromsø, ville de tatt over tabelltoppen fra Glimt. Men de var ikke i nærheten av det.

De fikk en knalltøft start på kampen da Stian Stray Molde satte inn en takling på Anders Jenssen etter 19 minutter. FFK-spilleren fikk først det gule kortet, men etter en sjekk på VAR ble han sendt rett i dusjen.

– Det er ingen skandale, men jeg synes at det er strengt. Vi sitter veldig nære, og jeg fikk ikke følelsen av at den var veldig stygg, kommenterte Simen Stamsø Møller på TV 2.

NED PÅ JORDEN IGJEN: Sigurd Kvile ned på bakken mot Tromsø i Plankebyen lørdag kveld. Foto: Thomas Andersen / NTB

Vondt ble verre for Fredrikstad da Jeppe Kjær måtte av med skade rett før pause. Brandur Hendriksson kom inn og hjalp til å holde uavgjort til hvilen.

– Jeg er veldig fornøyd. Jeg synes at vi var best i første omgang og vi hadde flere store sjanser. Jeg så ikke rødt kort-situasjonen, så jeg kan ikke si så mye om det, sa FFKs Júliús Magnússon til TV 2 i pausen.

Det gjorde imidlertid Jenssen, som var TIL-spilleren som ble taklet. Han var ikke i tvil om at det var riktig å sende Stray Molde av banen.

– Han er dessverre for sent. Det er et ærlig uhell, men den er ikke god. Jeg tenkte med en gang at det var rødt kort, men dommeren gjør sin vurdering, sa han.

I hvilen valgte Tromsøs trenerduo å sette inn Jakob Napoleon Romsaas for Mamadou Thierno Barry.

Og det var bare millimeter fra at Oslo-gutten skulle avgjøre det hele for Tromsø. Runar Norheim slo et flott innlegg mot bakerste stolpe som Romsaas fyrte mot mål. FFK-keeper Jonathan Fischer vartet opp en sterk reaksjonsredning før han reddet returen på strek.

I sluttminuttene var det sjansebonanza til begge lag, uten at noen av dem klarte å sette inn det avgjørende målet.

Onsdag møtes Tromsø og Fredrikstad til en nytt oppgjør. Da spilles det riktignok på Romssa Arena i nord.