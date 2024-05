– Det føles veldig bra. Det er et veldig sterkt resultat. Det var viktig for vår del etter smellen i forrige serierunde. Det er utrolig sterkt mentalt av «gutta», sier Tripic til TV 2.

Etter å ha fått massiv kritikk for 1–4-tapet mot Lillestrøm 16. mai, viste Viking-spillerne mandag kveld frem kunstfotball borte mot Sandefjord. Seieren gjør at Stavanger-laget er på 5. plass - syv poeng bak ledende Bodø/Glimt.

I Sandefjord tok Zlatko Tripic først kapteinsansvar og hamret gjestene i ledelsen etter bare fem minutter. Deretter serverte samme mann en ferdigscoret pasning til spissprofilen Lars-Jørgen Salvesen åtte minutter etter sidebytte. Med drøyt 20 minutter til full tid satte innbytter Simen Kvia-Egeskog - barnebarn av Viking-legenden Svein Kvia - inn sitt første eliteseriemål og ordnet 3–0-seier.

LYKTES: Vikings trenerduo Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim på Jotun Arena i Sandefjord mandag. Foto: Trond R. Teigen / NTB

Seieren kommer i en periode hvor presset har bygget seg opp i Stavanger. Mangeårig lokalavis-journalist og kommentator Espen Iversen har nylig skiftet fra Rogalands Avis til Sandnesposten. I sistnevnte avis gikk Iversen hardt ut mot Viking-trenerne etter 16.mai-nedturen mot LSK.

«Forventningene var kort og godt enorme. Så ble laget så til de grader avslørt. Regelrett latterliggjort foran sine egne.» hevdet Iversen.

Han mener først og fremst trenerne må ta kritikk.

«Dette Viking-mannskapet er nemlig i ferd med å kjøre seg fast. De færreste klarer å se utviklingen en bør kunne forvente. Så enkelt er det, egentlig. Laguttak og kampplan var skivebom.» skrev kommentatoren.

GLITRENDE: Zlatko Tripic tok ansvar for Viking mot Sandefjord. Foto: Trond R. Teigen / NTB

Fire dager senere lyktes Viking-trenerne optimalt. Før kampen uttalte Morten Jensen følgende til TV 2:

– Det gjelder å være best i begge boksene, noe vi ikke klarte mot Lillestrøm. Det blir viktig i dag at vi klarer å sette mulighetene våre slik at vi får drept kampen når vi har muligheten til det.

Fem minutter ut i matchen var Tripic ekstremt effektiv da Eman Markovic slo en katastrofal tversoverpasning sentralt på Sandefjords halvdel.

SUKSESS: Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen avbildet i et tidligere møte med VG. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Med 1–0-ledelse til pause fikk Viking-spillerne beskjed om å fortsette det høye presset, instruert av Aarsheim, mens Jensen uttalte hva de trodde vil skje i 2. omgang.

– Jeg tror vi vil få gode kontringsrom hvis vi er nøyaktige med den første og andre pasningen ut fra presset deres.

Åtte minutter senere scoret Viking et av sesongens hittil vakreste mål, da de kontret Sandefjord i senk med enorm presisjon fra Joe Bell, Tripic og avslutter Salvesen.

– Det er kunst - det Viking driver med. Det er få touch og kirurgisk presist. Et perfekt angrep, kommenterte TV 2s Amund Lutnæs.