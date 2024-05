Det 19 år gamle talentet ble hentet av Benfica fra Nordsjælland i januar i fjor, men etter svært få spilleminutter ble han lånt tilbake til den danske klubben i september.

– Det har på mange måter vært fantastisk å se “Schjelde” tilbake i FCN, sier sportssjef Jan Laursen til klubbens hjemmeside.

Etter endt låneopphold vender unggutten nå tilbake til Benfica.

– Vi håper det ikke er siste gang vi ser ham i den røde drakten på Right to Dream Park. Det blir spennende å se hva fremtiden bringer for ham, og vi ønsker ham alt godt, sier han.

Denne sesongen har Schjelderup scoret ni mål og notert seg for fem målgivende på 24 kamper i Danmark.

Mandag avslutter klubben sesongen på hjemmebane mot FC Midtjylland der de kjemper om spill i Europa neste sesong.