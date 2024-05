– Vi har et par stykker ute i pappaperm nå, og vi må jo nesten bare håpe at noen flere får unger før de er tilbake. For hvis alle er her så er det ikke plass. Det er sjåke fullt!

Ørjan Berg ler, men poenget hans er seriøst:

Bodø/Glimt har vokst ut av Aspmyra - på de aller fleste måter.

Klubben har opplevd utrolig suksess de siste fem årene. Fra 40 til 115 ansatte siden 2017.

Nå ønsker klubben å ta et nytt og viktig steg: En helt ny stadion.

Planene har vært diskutert om og om igjen i flere år. Nå virker det å være nærmere enn noen gang, men fortsatt trengs det penger.

En ny storstue skal gi bedre sportslige muligheter for A-laget. Men det skal også gi bedre plass til de ansatte samt at Glimt vil bidra til å øke antallet baner til bredden i området.

Glimt-ledelsen har fått med seg VGs saker om banesituasjonen i Oslo. De ønsker ikke at det samme skal skje i sin by.

Men mest av alt handler det om at Aspmyra er moden for oppgradering. Hovedtribunen er fra 1966. Daglig leder Frode Thomassen har tatt med VG på en omvisning og forteller om 50-60 millioner i oppgraderinger de siste årene.

– For at vi skal fortsette å utvikle oss er infrastruktur det aller viktigste for oss nå, sier Thomassen.

Hovedtrener Kjetil Knuten er like tydelig:

– Det anlegget her er dessverre så gammelt og slitt at det ikke kan pusses på videre. Skal Glimt være med inn i fremtiden, så er det veldig enkelt. Vi må ha en ny stadion i Bodø, og den muligheten er nå. Så jeg håper at politikere, næringsliv og alle som ser viktigheten av å ha en toppklubb i Bodø er fremme i skoene, sier Knutsen til VG.

Kjetil Knutsen Bodø/Glimt-trener

– Hva skjer hvis ikke?

– Det er ikke sjans til å være med i Europa over tid. Kravene til stadioner øker for hvert år som går. Da kan rett og slett ikke Bodø/Glimt være med på den karusellen, sier suksesstreneren.

Enkelt sagt har sportslig suksess siden sølvmedaljen i 2019 gitt Glimt store voksesmerter. Fra 2017 til i dag har antallet ansatte gått fra 40 til 115. Nye seter, ny tribunedel, ny garderobedel og mediedel hvor den gamle bowlingen lå. Alle eksempler på ting som er gjort.

Men omvisningen med Thomassen og Ørjan Berg viser flere ting som må gjøres.

Flomlysene har stått der siden starten på 2000-tallet og er de gamle (!) lyskasterne fra Ullevaal stadion. Ørjan Berg har selv spilt flere kamper under de samme lysene.

– Armaturerne har gått ut av produksjon. Vi bruker en halv million i vedlikehold. Vi har armaturer på lager til 3-4 år til, sier Thomassen.

Toalettene på den gamle tribunen er så slitne at de to Glimt-guttene er nærmeste flaue over å vise dem frem.

Sikringsskapet på den samme tribunen har gamle skrusikringer.

Kioskene er i brakkerigg.

Ørjan Berg sier det fint:

– Runar gikk en gang i pausen for å kjøpe seg kaffe og kom ut igjen med et kvarter å spille.

Familien Berg har regjert på Aspmyra i mange tiår. Patrick, Harald, Ørjan og Runar. Bildet er fra en tidligere anledning. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Thomassen har reist mye på europeiske arenaer de siste årene og er ikke i tvil om at Glimt er verst i klassen slik det ser ut nå.

En ny arena er anslått å koste 750 millioner kroner og skal ta 10 000 tilskuere. Glimt selv skal inn med 50 til 100 millioner.

– Vi har en plan. Vi tenker klubben skal ta sin del, og så håper vi på litt fra det offentlige, men forstår at det ikke er så mye. I næringslivet har vi også aktører som ønsker å være med, sier Thomassen.

– Mange folk tror vi er «syltet» i penger, men det er vi ikke. Vi er en solid og robust klubb, men har ikke flere hundre millioner kroner å gå inn i et nytt stadion med, sier Thomassen om klubben som i fjor gikk 50 millioner i overskudd.

Glimt er i dialog med kommunen om hvordan klubben kan bidra til at en ny stadion også kan bidra til flere og bedre kunstgressbaner for barn og ungdom.

For som Ørjan Berg sier: Alt henger sammen med alt:

A-lagene til Glimt ønsker mindre trykk og slitasje på sin arena. Det gjør at akademiet til Glimt må ut i nærområdet, som igjen legger ekstra trykk på banen barn og unge bruker.

De banene som er har allerede et langt etterslep på bytte av dekke og flere har svært slitte kunstgress, som den matten som ligger rett utenfor Aspmyra.

– Vi er veldig sterk i troen på at spaden skal i jorden neste år. Men det er utrolig viktig at det ikke bare er en arena for Glimt. Det skal favne idretten og fotballen i byen. Det skal bli et løft for idretten i landsdelen, sier Frode Thomassen.

For Ørjan Berg og mange med han ligger det mye følelser i Aspmyra. Hans far startet her, Ørjan og hans brødre spilte her og nå er sønnen Patrick kaptein på Glimt.

I motsetning til Berg-familien virker Aspmyra å ha gått ut på dato.