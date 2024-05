– Glimt er det beste fotballaget og er fortsatt favoritter til å vinne gull. Men Brann kan være med å kjempe om gull. Brann kan vinne gull. Det betyr ikke at jeg tror at de gjør det, men de kan det, sier Anders Pamer til VG.

Han er kommentator i Bergens Tidende og var på plass for det som ble en festkveld for Brann på Åråsen. Perlemål fra Joachim Soltvedt og seier foran et fullsatt bortefelt.

Nå er det to poeng opp til Glimt, som riktignok har én kamp til gode, men det er veldig mye som peker mot at Brann for alvor blir å regne med i toppen denne sesongen.

– Det er utrolig kjekt at vi begynner å se bra ut. Vi begynner å bli modigere i pasningsspillet vårt og relasjonene begynner å sitte bedre, sier kaptein Sivert Heltne Nilsen til VG.

– Vi har spillere som er sitt livs form. Vi er på vei til noe bra, sier han videre, og peker blant andre på stopper Japhet Sery Larsen som en som spiller bedre enn noen gang.

– Er det nå så bra som det har vært under din tid i Brann?

– Det er vanskelig å sammenligne, men det er tegn til bedring og tegn til at vi har fått en felles tankegang på hvordan vi vil spille. Det er ikke optimalt ennå, vi spiller ikke en fantastisk kamp i dag, men vi begynner å komme på bølgelengde, sier Heltne Nilsen.

TØFF I TRYNET: Sivert Heltne Nilsen mener mye ser bra ut i Brann, men vil ikke snakke om gull. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

17 poeng på åtte kamper er den beste sesongstarten siden 2018 for Branns del.

Men det er mer i tallene som peker på at dette ikke er noe blaff fra Brann.

Brann er laget som slipper til færrest skudd, skudd på mål og store sjanser i ligaen.

Brann har flest berøringer i motstanders boks, flest avslutninger per kamp og har høyest excpected goals.

Da VG møtte Eirik Horneland i vinter var han klar i talen: «Brann er overhodet ingen gullkandidat».

– Bodø/Glimt ser ut som en klar, klar tittelkandidat. Molde kan du aldri avskrive. Viking og Fredrikstad er på. Vi ønsker å henge oss på, sier Eirik Horneland etter seieren mot Lillestrøm.

– Ikke like avvisende som den gang?

– Nei, men det er langt opp til Bodø/Glimt. De har mer poeng enn oss. De vinner kampene enkelt, ser det ut som. De har høy kvalitet og scorer mye mål. Det er vanskelig å holde tritt med dem, sier Horneland.

Eirik Horneland Brann-trener

– Kan Brann vinne gull i 2024?

– Nei, det tror jeg ikke. Det er Bodø/Glimt som dundrer av gårde der fremme. De er vanskelig å stoppe. Vi må ha fokus på prestasjon. Det er det eneste som kan hjelpe oss, sier Horneland.

Pamer i BT mener dog det er større grunn til å tro på Brann-gull nå enn det var før sesongen.

– Det handler om at de er utrolige solide. De har fått med seg over to poeng i snitt. Molde ser også svakere ut enn jeg hadde trodd. Så er det mange om beinet. Men hvis du skulle plukket ut to lag i dag som ender som nummer 1 og 2 så er det Brann og Bodø/Glimt, ikke Molde og Bodø/Glimt slik mange trodde før sesongen, sier Pamer til VG.

