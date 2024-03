TV 2 meldte tidligere fredag at klubbene var i forhandlinger. Nå får VG opplyst at klubbene er enige om en overgang og Njie blir Odd-spiller.

Njie spilte 25 kamper for Haugesund forrige sesong, og returnerer nå til en klubb som han har over 40 kamper for. I 2020 gikk kantspilleren til KFUM, før han ble hentet fra Haugesund før 2022-sesongen.

Odd og Haugesund åpner eliteseriesesongen allerede søndag når de to lagene møtes i Skien.