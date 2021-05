Johan Lædre Bjørdal (34) legger opp: – Veldig spesielt

– Det er veldig spesielt å ha tatt valget. Det er det faktisk, sier Lædre Bjørdal til VG, mens datteren leker i bakgrunnen.

Han forteller at han har vært gjennom en prosess etter at han avsluttet kontrakten med Vålerenga i januar.

– Jeg har holdt på med dette i nærmere 20 år. Det er rart, forteller midtstopperen, som blant annet er kjent for sine lederegenskaper, duellkraft og profesjonalitet.

Han får nå ros av tidligere landslagskaptein Brede Hangeland.

– Johan er en utrolig fin fyr. Han har hatt en veldig fin karriere som han kan være stolt av. Han var en av dem som var yngre enn meg da jeg var i Viking. Vi fikk jo også noen kamper sammen på landslaget. Nå som han går over i en ny fase i livet, hjelper det veldig å være en bra fyr, sier Hangeland til VG.

Dette ble avgjørende

Lædre Bjørdal fyller 35 år i morgen, onsdag. Nå ser han frem til å bruke enda mer tid på familien i tiden som kommer.

– Det er totalpakken. Jeg har lurt på om jeg skal gjøre noe annet. Det har vært viktig for meg at helsen min er bra når jeg slutter å spille fotball. Det har aldri vært et poeng for meg å skvise ut noen ekstra år. Jeg vil kunne leke med barna. Nå føles det greit, men det er rart. Jeg har spilt fotball siden jeg har kunnet stå på to ben.

Han bor fortsatt i Oslo, men planlegger å flytte lenger nord etter hvert.

– Jeg har to unger nå. Jeg har en sønn på syv uker og en datter på 2,5 år. Det har litt med det å skulle flytte på seg nå, også. Jeg har en samboer fra Bodø. Planen er at vi skal opp dit etter hvert, forteller rogalendingen, som har en bachelor i idrett og to år med anatomi og fysiologi fra Universitet i Bodø og Oslo som han har tatt ved siden av fotballen.

Flere titler

Lædre Bjørdal startet i barndomsklubben Egersund, før han ble hentet til Viking som 17-åring. Der debuterte han under trener Bjarne Berntsen på begynnelsen av 2000-tallet.

Etter et låneopphold i FK Tønsberg i 2005, dro Lædre Bjørdal til Bodø/Glimt, hvor han ikke bare etablerte seg som kaptein og en av Eliteseriens beste midtstoppere, men han fant også kjærligheten i Hanne Finstad.

Han deler også opp karrierens høydepunkter i to.

– En ting er resultatene sportslig sett - blant annet i form av tre seriemesterskap og to cuptitler med Rosenborg, kvalikkampen med Bodø/Glimt da vi møtte Odd og rykket opp til Eliteserien og alle europacupkampene med Rosenborg, spesielt hjemme og borte mot Ajax da vi kom inn i gruppespillet i Europa League. Så har jeg tre VM-kvalifiseringskamper med Norge. Det var jo veldig hyggelig.

– Så er det alle folkene jeg har møtt, både med- og motspillere. Jeg har alltid ønsket å oppleve nye kulturer og ta nye steg. Det har gjort at jeg har fått møtt mange ulike mennesker. Det setter jeg stor pris på.

Etter årene i Bodø/Glimt ble Lædre Bjørdal kjøpt tilbake av Viking og daværende trener Åge Hareide. Etter tre nye sesonger i Stavanger var rogalendingen et kort opphold i Superligaen-klubben AGF, før Kåre Ingebrigtsen hentet ham til Rosenborg. Der bidro stopperen til blant annet fem titler for trønderne.

I 2013 tok Egil «Drillo» Olsen og Per-Mathias Høgmo begge med seg Lædre Bjørdal på landslaget. Etter å ha avsluttet karrieren med halvannet år i belgiske Zulte Waregem og to år i Vålerenga, starter Lædre Bjørdal nå livet etter fotballen med tre måneders pappaperm.