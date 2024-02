FK HAUGESUND – BRYNE 3-1

Bryne hadde ingen respekt for eliteserielaget fra start i Karmøyhallen. Jærlaget valgte å stå høyt og gjorde det vanskelig for hjemmelaget innledningsvis.

Det var imidlertid FK Haugesund som kom til de første sjansene i kampen, men uten at de klarte å overliste Anton Cajtoft i Bryne-målet.

Den første scoringen kom vel midtveis i den første omgangen. Trym Nyhammer sendte av gårde et skudd som gikk via et Bryne-bein og inn i nettmaskene.

Bryne svarte utover i omgangen og etter vel en halvtime kom utligningen. Etter litt fram og tilbake kunne Elias Årsvoll bredside ballen forbi hjemmelagets keeper.

Begge lagene gjorde utover i kampen flere bytter. Ampert ble det også tidvis i kampen, og det ble utdelt noen gule kort og litt konfrontasjoner mellom spillerne ved noen anledninger.

Vel midtveis i den andre omgangen var det tid for scoring nummer tre i kampen. Anton Cajtoft måtte gi en retur etter et FKH-angrep, den returen satte Trym Nyhammer enkelt inn på bakre stolpe.

Hjemmelaget hadde ikke tenkt å gi seg med to mål i kampen. 3-1 var et faktum etter at Sander Innvær klarte fra skrått hold å sette ballen inn i nettmaskene via den bakre stolpen.

Dermed endte kampen med at eliteserielaget slo OBOS-laget i denne treningskampen vel en måned før seriestart.

Brynes neste treningskamp er mot Kongsvinger på deres treningsleir i Marbella neste lørdag.

Bryne (4-4-2): Anton Cajtoft - Axel Kryger, Tobias Guddal, Sondre Norheim, Jens Husebø - Andreas Dybevik, Noah Mneney, Lars Erik Sødal, Eirik Saunes - Robert Undheim, Elias Årsvoll.

Innbyttere: Igor Spiridonov, Luis Görlich, Jacob Haahr Steffensen, Christian Landu-Landu, Marius Mattingsdal, Sigurd Grønli, Kristian Skurve Håland, Sjur Jonassen og Duarte Moreira.