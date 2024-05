Det opplyser Norges Friidrettsforbund i en pressemelding.

«Sondre pådro seg en strekk i midten av april og selv om rehabiliteringsprosessen har forløpt som planlagt gjenstår det fortsatt noen viktige skritt for at han skal være klar for konkurranse», står det i pressemeldingen.

Det betyr også at han ikke deltar under Bislett Games 30. mai.

Guttormsen velger å ikke ta noen store sjanser før sesongens store mål - OL i Paris.

- Jeg har god tid til å bli skadefri og komme i form til OL, men jeg har ikke tid til noen feilsteg på veien, sier Guttormsen i pressemeldingen.

EM i Roma begynner 7. juni.

Guttormsen har norsk rekord i stavsprang da han kom seg over 6,00 meter i mars i fjor.