Bård Finne må stå over de to neste kampene for Brann i Eliteserien. Det er dommen etter at han traff ansiktet på KFUM-keeper Emil Ødegaard med støvelknottene i søndagens kamp.

– Dette opplevde vi som en grei sak. Hverken mer eller mindre enn to kamper, sier Eirik Lindstrøm, leder av NFFs disiplinærutvalg til VG.

I utgangspunktet skal Finne stå over én kamp, men på grunn av et alvorlig brudd på spillereglene, blir suspensjonen på to kamper.

Lindstrøm henviser til paragraf 2c i retningslinjene for disiplinærsaker.

«Karantene i 2 kamper gis normalt ved noe grovere forseelser, som bl.a. c) alvorlig brudd på spillereglene (utsetter motstander for fare)»

Finne kan imidlertid spille NM-kampen mot Levanger onsdag. I ligaen går han glipp av Rosenborg (h) og Lillestrøm (b).

KFUM-keeperen ble raskt sendt til legevakt og måtte sy ti sting.

Eirik Lindstrøm har også bekreftet overfor Discovery at Lillestrøms Felix Vá er utestengt i tre kamper.

Det gjelder kun Eliteserien. Han kan dermed bli med Lillestrøm-troppen til Bodø i morgen for NM-oppgjøret mot Glimt på Aspmyra.

Vá fikk direkte rødt kort for knottene han kjørte i HamKam-spiller Luc Mares.