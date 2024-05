Det takket være ungguttene Kobbie Mainoo (19), Amad Diallo (21 og Rasmus Højlund (21), som scoret hvert sitt minneverdige mål.

Mainoo fordi han sto så fryktelig alene, Diallo fordi han scoret med en skikkelig rakett og Højlund fordi han har fått så mye kritikk at han så seg nødt til å hysje mot tribunen etter sin scoring.

Manchester United vant en fotballkamp, og det kan redde stumpene av det som har vært en forferdelig sesong.

– Som dere vet, det har ikke vært en lett sesong, ser Erik ten Hag i sin apell til fansen i anledning sesongens siste hjemmekamp.

Før han fikk ordet lød det taktfast fra bortesvingen: «Old Trafford is falling down, Ten Hag is a f***ing clown».

Mottakelsen fra hjemmefansen var tilsynelatende positiv.

United holder nemlig liv i drømmen om, eh, Conference League og syvendeplass.

Det ville i så fall vært «bare» en tangering av deres verste Premier League-sesong noensinne. Forblir de på åttendeplass, setter de en historisk bunnotering.

De er likt på poeng med nettopp Newcastle, som er på syvendeplass før siste dag.

Newcastle har imidlertid hele 24 plussmål mer i protokollen, så United må rett og slett ta mer poeng enn Eddie Howes menn for å gå forbi dem.

Manchester United møter Brighton borte i siste serierunde, søndag klokken 17. Newcastle gjester Brentford til samme tid.

– Veldig skadelig, sa Erik ten Hag om faren for at de ikke får spille europacup i det hele tatt neste sesong.

De kan også kvalifisere seg til Europa League gjennom å slå Manchester City i cupfinalen 25. mai.

Kieran Trippier tok «en Casemiro» og sov i forsvar: Det gjorde at Kobbie Mainoo virket å bli overrasket over at det i det hele tatt var mulig å få ballen med så mye rom innenfor sekstenmeteren.

Avslutningen kunne ikke vært kaldere.

– Han kan ikke tro hvor heldig han er. Men han beholder roen, sier Roy Keane på Sky Sports.

Den faktiske Casemiro ryddet opp med saftige taklinger – var den på Anthony Gordon over streken og egentlig straffespark? – og ved å redde på strek.

United har imidlertid utviklet en heller uheldig evne til å rote det til for seg selv i det siste.

Rett etter pause gikk det meste galt da Anthony Gordon fikk styre inn utligningen noen sekunder etter et utspark fra målvakt André Onana.

Alexander Isak burde fullbyrdet snuoperasjonen da Newcastle var tre mot én, men Sofyan Amrabat forsvaret målet mesterlig.

Og da Amad Diallo hamret inn et prosjektil i den andre enden, tok Old Trafford fyr. Onana holdt United inne i kampen med noen mesterlige redninger, før Højlund kom inn og punkterte kampen like etter.

Lewis Hall reduserte på overtid, men det var for lite og for sent for Newcastle.