Da Kolstad slo Halden i 33-24 i håndballen eliteseriesluttspill søndag kveld var det uten landslagsspilleren Gøran Johannessen.

29-åringen har slitt med en betennelse i akillesen siden desember, og han stilte redusert i EM i januar.

Johannessen er blitt matchet forsiktig i de siste månedene.

Målet har hele tiden vært sluttspillet, og jeg har jobbet ganske hardt mot det. Så skulle vi kjøre meg litt inn mot Haslum-kampen (den siste seriekampen, journ.anm.), og jeg hadde to håndballøkter på ganske rolig intensitet inn mot den. Det gikk ganske bra etter forholdene. Og så gikk det ekstremt dårlig mot Haslum, sier han til Adresseavisen.

Han er usikker på hvor han står.

– Kanskje er det bare et kort tilbakeslag, kanskje er jeg med i løpet av sluttspillet. Eller kanskje ikke. Det er veldig vanskelig for meg å svare på. Jeg har ikke hatt akillesproblemer før, og jeg tror også at leger og fysio er litt usikre på hva man egentlig skal gjøre, sier han.

Han innrømmer også at han er bekymret med tanke på OL.

– Ja. Det ligger et OL der om ikke så lenge, og jeg har selvfølgelig lyst til å være der. Og jeg føler selvfølgelig på en usikkerhet på om jeg blir fysisk klar eller skademessig klar når det er så kort tid til.