– Det verste tapet jeg har opplevd, sier Christian Berge til VG.

– Det er sjelden man ser en kollaps som dette, sier Ole Erevik - TV3s ekspert i Bratislava.

– Jeg er skuffet, griseskuffet. Vi var ikke kjempebra, men vi hadde det. Så mistet vi momentum i 2. omgang i matchavgjørende øyeblikk på rad og rekke, sier landslagssjefen med moll i stemmen.

Norge må altså nøye seg med å spille om 5. plassen i Budapest på fredag. En enorm skuffelse etter at Sagosen & co. omtrent spilte Sverige ut av hallen periode før pause.

I løpet av de seks siste minuttene vant svenskene 5–0.

– Ble det 5–0 på slutten, spør Glenn Solberg før han trekker pusten.

– Det er imponerende. Fantastisk hvordan vi står frem. Lagmoral. Den jobben som legges ned er helt syk. Ikke minst at vi holder hodet kaldt og at vi har planer for angrepsspillet. Jeg imponert. Veldig. veldig imponert, sier Sveriges norske trener til VG.

– Vi brenner på målvakten og så begynner vi å gjøre feil på kontra helt på tampen. Da vokse energien deres, beskriver Berge.

– Jeg er tom for ord akkurat nå. Det er skuffende, sier Sander Sagosen til VG etter å ha bommet på kampens siste skudd.

– Vi har full kontroll på hele kampen, sier Sagosen og mener angrepsspillet ødela semifinaleplassen.

– I 2. omgang så sliter vi bare med å få den kula i mål. Vi skal være roligere og spille oss til bedre sjanser. De siste 10 minuttene prøvde vi bare å presse oss gjennom og var ikke tålmodige nok, beskriver han etter å ha misset sine to siste skudd i kampen. Han tapte duellen med den svenske forsvarssjefen Oscar Bergendahl om den siste ballen.

– Dommeren sa det var 50/50. Det var kjipt. men vi skal ikke skylde på noen andre enn oss, selv sier han.

De norske spillerne var svært nedstemte etter kampslutt.

– Nå har jeg det ikke bra, men det er vår egen feil. Vi spiller en veldig dårlig andreomgang, og da inviterer vi dem inn i kampen, sier kaptein Christian O’Sullivan til TV 3.

Landslagssjef Christian Berge gikk for syv mot seks først i siste angrep. Det endte med at Sander Sagosen blåste ballen over fra åtte meter.

– Vi har trent på dette. Jeg følte jeg hadde en god mulighet, men sett i ettertid er Gullerud ledig, sier Sagosen om kampens siste mulighet.

Christian O’Sullivan mistet ballen da Norge kunne ta en enkel kontring seks minutter før slutt. Da kunne kampen fort vært avgjort med en femmålsledelse.

– Det er rett og slett alt for dårlig av meg, erkjenner O’Sullivan.

– Det er et forferdelig tidspunkt å gjøre en slik feil, sier ekspert Joachim Boldsen om situasjonen i TV 3-studio.

Mange har spekulert i om dette er landslagssjef Christian Berges siste mesterskap som sjef for det norske laget. Det ble i så fall en svært skuffende avslutning.

– Det blir noen kampavgjørende feil utpå der. Vi gjorde det vanskelig for oss selv. Vi ble stresset og det ble for mye individuelt. Vi burde klart å være kaldere enn vi er, oppsummerer landslagssjef Berge til TV 3.

Sisteskanse Sæverås startet oppgjøret mot Sverige med tre redninger på store svenske sjanser. Albin Lagergren bommet på alle sammen.

– En skikkelig killerkeeper! beskriver TV3-ekspert Kristian Kjelling om 25-åringen fra Oslo som daglig holder til i tyske Leipzig.

Norge sto imot det svenske presset med glimrende forsvarsspill. Da Sverige fikk tre utvisninger på rad ble initiativet kledd i rødt, hvitt og blått.

Det var på motsatt side den beste håndballen ble spilt. Kiel-kameratene Sander Sagosen (3 mål + 5 assist) og Harald Reinkind (4 mål + assist + skaffet straffe) dominerte mot et svensk forsvar som heller ikke var dårlig.

Norge ledet 14–9 ved pause.

– Men dette er håndball og det har skjedd større mirakler før. Vi hadde troen på vi kunne snu kampen med noen små endringer bakover og gå skarpere på mål fremover. Da visste vi at vi kunne få muligheten, sier Glenn Solberg.

Så kom problemene.

I begynnelsen av 2. omgang kom Torbjørn Bergerud inn. Han var ikke sykere enn at han umiddelbart reddet straffe og en 100 prosentsjanse fra sine gamle lagkamerater i Flensburg, Hampus Wanne og Jim Gottfridsson.

Sæverås kom inn igjen med en ny stor redning. Men Sverige hevet forsvarsspillet og Sebastian Barthold bommet på både straffe og fra venstrekanten.

Svenskene var i støtet.

Christian Berge tok timeout og Erik Toft fikk ladet børsen og scoret andre mål 10 minutter ut i 2. omgangen. Sverige reduserte til 16–14 og var definitivt tilbake i kampen. da Jim Gottfridsson reduserte til 18–17 midt i omgangen var semifinaleplassen i fare.

Sagosen kom inn igjen. Norge fortsatte å slite med Christian O’Sullivan fikk hamret inn en ny tomålsledelse. Sverige-keeper Tobias Thulin reddet og Sæverås svarte med en ny superredning.

Men Sagosen vant Magnus Gullerud to ganger på streken og hedmarkingen var kontant og smalt inn norsk tremålsledelse åtte minutter før slutt.

Da stjal O’Sullivan en ball i eget forsvar og gjorde en soloscoring av det sjeldne slaget på dette nivået. Norge var tilbake i firemålsledelse som Sagosen sikret med en ny scoring.

Men Sverige viste moral og reduserte til to mål med fire minutter igjen før Gottfridsson og Wanne satte alle norske nerver på høykant med to scoringer. Dermed uavgjort to minutter før slutt.

Sagosen misset et skudd minuttet før slutt og tapte returen til Oscar Bergendahl. Sverige hadde ballen og Glenn Solberg tok «time out» 45 sekunder før slutt. Svenskene la en plan. 18 sekunder før slutt skaffet Bergendahl straffe. Den satte Valter Chrintz i nettet.

Berge samlet laget og la en plan med syv spillere på banen de siste 11 sekundene. Magnus Gullerud eller Christian O’sullivan skulle hatt etter planen hatt ballen. Men slik gikk det ikke.

Sander Sagosen bommet fra distanse og Norge må spille om 5.-plassen i VM.

VG-børsen

Torbjørn Bergerud 7

4 redninger/6 skudd

Kristian Sæverås 7

10 redninger/32 skudd – 1 mål/1 skudd

Vetle Eck Aga 6

Ingen skudd

Sander Sagosen 5

4 mål/7 skudd

Sebastian Barthold 3

2 mål/6 skudd

Sander Øverjordet 5

1 mål/1 skudd – 1 feil

Erik Thorsteinsen Toft 4

1 mål/2 skudd

Kent Robin Tønnesen 4

0 mål/1 skudd

Kristian Bjørnsen 4

Ingen skudd

Magnus Gullerud 7

3 mål/3 skudd

Christian O’Sullivan 5

4 mål/8 skudd

Harald Reinkind 7

7 mål/7 skudd – 2 feil

Thomas Solstad 4

1 mål/2 skudd

Kevin Gulliksen –

Ingen skudd

Alexander Blonz 3

Ingen skudd

Christian Berge (trener) 4