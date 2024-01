VG oppdaterer saken.

Det forteller «Svennis» i et søndagsintervju hos svenske P1.

– Det er bukspyttkjertelen. Det kan bremses, men det er ikke mulig å operere, sier Eriksson og fortsetter:

– Jeg vet jo at i beste fall har jeg ett år, i verste fall mindre, eller i beste fall kanskje enda lengre. De legene som jeg har ... Du kan ikke være helt sikker og si den dagen, og så videre. Det er bedre å ikke vite det.

Han sier at de fleste forstår at han har en sykdom som ikke er bra.

– Alle gjettet at det var kreft, og det er det. En jeg må stritte mot så lenge det går, sier han.

Fotballtreneren prøver likevel å se lyst på tilværelsen, til tross for den nedslående beskjeden.

– Se det positive i saker og ting, og at jeg ikke graver meg ned etter motgang – for dette er den største motgangen så langt, men heller gjøre noe bra ut av det, sier «Svennis».

Eriksson var gjest i NRKs OL-sending i London i 2012:

I starten av 2023 ble det kjent at Eriksson slet med helsen. Han tok en midlertidig pause fra rollen som sportssjef i Karlstad, og trappet ned fra andre oppdrag.

Det skrev klubben i en pressemelding.

– Nå fokuserer jeg på helsen, familien og begrensede oppdrag for Karstad. Jeg takker for all støtte fra venner og fotballkontakter, og ber om å respektere min beslutning og mitt privatliv, sto det i uttalelsen til Eriksson.

Senere ble han akutt syk og kreftdiagnosen ble stilt.

–Jeg ramlet sammen, besvimte rett og slett, og havnet på sykehuset. Det viste seg at jeg hadde fem små hjerneslag på én gang, i tillegg til kreft. Jeg hadde løpt fem kilometer dagen før, men det bare kom uten videre, forteller Svennis i søndagsintervjuet.

Juridisk rådgiver Anders Runebjer sa i fjor lite om «Svennis» helse.

– Svennis gjennomgår behandling. Mer enn det kan jeg ikke si nå, sa han til Expressen.

– Han trenger fred og ro, og fullt fokus på det. Familien ønsker ikke å gå ut med mer akkurat nå.

Eriksson er en av Sveriges fremste fotballtrenere. Han er nok mest kjent for rollen som England-sjef i perioden 2001 til 2006.

I tillegg har han tatt IFK Göteborg til Uefa-cupseier i 1982, vært innom Manchester City og Leicester, og trent Sampdoria, Benfica, Lazio, Roma, Fiorentina og flere landslag.

