Én Sørloth-egenskap overrasker Solskjær

Vurderer å stenge banen for all aktivitet

Kastrati blir ambassadør for skeive muslimer

Onsdag kveld tar Ole Gunnar Solskjærs Manchester United imot Alexander Sørloths RB Leipzig på mektige Old Trafford.

Før den norske Champions League-duellen benyttet Solskjær anledningen til å omtale den norske spissen i rosende ordelag. Det gjør han i et eksklusivt intervju med Viaplay Fotball, som ble publisert onsdag kveld.

– Du ser at han har gode gener. Han er en god målscorer, sterk og han er også raskere enn jeg trodde. Så får vi håpe at vi klarer å holde ham stille hvis han kommer på banen mot oss, sier Solskjær om Sørloth til Viaplay.

United-manageren forteller at han har fulgt Sørloth tett, spesielt etter at han gikk til Crystal Palace. Men første gang Solskjær la merke til landslagsspissen, var helt tilbake i 2011.

– Første gang jeg så ham, spilte han mot Clausenengen G16 og Stian Gregersen (nåværende Molde-spiller, journ. anm.). De vant vel 5–0 til slutt, tror jeg, sier Solskjær.

– Ikke trist

Under intervjuet med Viaplay kommer reporter Jan Åge Fjørtoft med en påstand: Han mener Solskjær i noen kamper har sett litt resignert og trist ut.

Da svarer Solskjær slik:

– Fotballen er litt rar akkurat nå. Jeg har lagt vekk iPaden som jeg har sittet på enkelte ganger, fordi du får et avstandsforhold til kampen. Det er mindre stemning, så nå har jeg lagt fra meg den og er heller mer nede på banen. Det har ikke noe å gjøre med at jeg er trist, det er mer at jeg er konsentrert.

FÅTT MED DEG DENNE? Sørloths sjef om Solskjær: – Jeg skal sklitakle han

Den magiske poengsummen

Onsdagens Champions League-oppgjør er viktig for begge lag. Det er spådd at avansementet i gruppa står mellom PSG, United og RB Leipzig.

Manchester United imponerte stort da de fikk en drømmestart i Champions League med seier i Paris forrige uke. Også RB Leipzig gjorde jobben og tok tre poeng da de slo Istanbul Basaksehir 2–0 i Tyskland i første kamp.

På pressekonferansen foran onsdagens batalje, var Solskjær klar på viktigheten av en seier mot de tyske serielederne.

– I et gruppespill med fire lag vil man tro det holder med ti poeng for å gå videre. Å komme til ti poeng så fort som mulig, er målet. Så fokuset vårt er på tre poeng mot Leipzig, sa Solskjær.

Noe å bevise

Sørloth startet sin første Bundesliga-kamp i helgen, og er med i troppen til onsdagens kamp. Nordmannen har foreløpig ikke hatt nettsus siden overgangen til den tyske storklubben.

Leipzig-trener Julian Nagelsmann uttalte i et stort intervju med den britiske avisen Daily Mail at Sørloth har noe å bevise på Old Trafford, spesielt etter den tøffe perioden han hadde i Crystal Palace.

– Han vil vise at tiden i England ikke er representativt for hans normale nivå, sier Nagelsmann.

Manchester United - RB Leipzig starter kl. 21 onsdag kveld. Kampen vises på Viasport 1.