Stor usikkerhet i skimiljøet: Norske smøresjefer skremt etter at viktig test må utsettes

Det betyr at tiden er i ferd med å løpe fra de internasjonale forbundene i ski og skiskyting med tanke på forbudet mot fluorprodukter i skismurning som skal gjelde fra kommende sesong.

Smøresjefen til de norske skiskytterne, Tobias Dahl Fenre, var skeptisk til tidsaspektet allerede da FIS vedtok forbudet i sine idretter i november i fjor. Nå kan NRK fortelle at en planlagt testsamling i Tyskland 23. og 24. september må utsettes.

Det skulle vært Fenre og de andre smøresjefenes første mulighet til å se nærmere på den nyutviklede «testpistolen» som skal oppdage fluor. Problemet er at man trenger mer tid til å jobbe med fluormåleren.

– Dette sier kanskje at vi har ubehagelig rett i bekymringene våre. Det er et tegn på at de har dårligere kontroll enn vi hadde håpet, og at de ligger dårligere an enn man hadde tenkt, sier Fenre til NTB.

– Må gå vår egen vei

Sammen med langrennslandslagets smøresjef Stein Olav Snesrud og Felix Breitschädel fra Olympiatoppens gliprosjekt skulle han etter planen dratt til Tyskland om snaue ti dager.

De har ikke fått noen ny dato for en testsamling, men en gang i oktober er antydet. Fenre mener uansett at den kommer for sent.

– Altså, på et tidspunkt må vi jo reagere. Vi har ikke tid til å vente, så nå må vi bare gjøre det vi tror er nok for å få skiene fluorfrie. Vi må gå vår egen vei. Så får vi heller diskutere og krangle dersom vi kommer til start og skiene er «røde», sier en oppgitt smøresjef.

Både langrenn og skiskyting har etter planen verdenscupåpning i Finland 27. november.

Utsatt forbud?

Fenre presiserer at han ønsker fluorforbudet velkomment, og at alle ønsker å legge til rette for at løsningen blir til det beste for alle. Samtidig er han krystallklar på at man har forhastet seg med å innføre et fluorforbud allerede fra kommende vinter.

– Tidsaspektet var trangt allerede da de bestemte seg i november i fjor. Nå begynner det å bli fryktelig, fryktelig kort tid.

– Burde man vurdere å utsette fluorforbudet i et år?

– Hvis det finnes en mulighet for at man kan utsette det i én sesong, tenker jeg at vi nærmer oss et punkt der det hadde vært det beste. Men det er ikke helt tydelig om det er mulig. Jeg vet at det diskuteres hvorvidt EU-direktivet gjør det umulig med en utsettelse, sier Fenre.

Røste har troen

Smøresjefen i langrennslandslaget liker heller ikke den siste utviklingen rundt fluortestingen.

– Det som har skjedd nå er skremmende med tanke på sesongen, sier Snesrud til NRK.

Skipresident Erik Røste, som er styremedlem i FIS, sier til kanalen at han tror testpistolen blir klar i tide til å gjøre tester før sesongstarten.

– Jeg forstår bekymringen. Vi er inne i en intensiv utviklingsfase av testapparatet og testmetoden. Det er fortsatt behov for mer testing og kalibrering. Derfor ble den planlagte samlingen med nasjonene utsatt til oktober.

