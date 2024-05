Seier mot Molde ville gjort at Brann hadde tatt seg forbi Bodø/Glimt på tabelltopp med ett poeng, men Molde ville det annerledes og har nå heng på teten.

– Det her er akkurat sånn vi skal se ut. Det er så jævlig deilig innstilling på guttene. Vi blør for drakten og det fortjener den gjengen som står her, sier Kristian Eriksen til TV 2 rett etter kampslutt på vei bort mot bortefansen.

Midt i intervjuet kommer Molde-spiss Fredrik Gulbrandsen kjapt bort og roper ekstatisk mens han river i Eriksen:

«For en maskin. Han har krampe i tyve minutter og se hvordan han løper!».

– Ja, jeg hadde i hvert fall krampe fra minutt 78 der, så ja, det her var en krigematch altså, sier Eriksen som ble kåret til banens beste spiller av TV 2.

ROS: Fredrik Gulbrandsen var svært fornøyd med innsatsen til Kristian Eriksen. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

Første omgangen kan oppsummeres med enorm vilje og tøffe dueller fra begge lag. Ti minutter før pause sørget Fredrik Pallesen Knudsens hodestøt for at hjemmelaget gikk inn til pause med ledelse.

– Jeg synes det har vært en artig første omgang. Det blir en tøff annenomgang også, tenker jeg, sa Eirik Horneland til TV 2 i pausen.

Men annenomgangen ble ikke artig, i hvert fall sett med Brann-øyne. Etter timen spilt headet Casper Øyvann en corner i stolpen. Returen pirket Kristian Eriksen enkelt inn.

Ti minutter senere vartet Magnus Wolff Eikrem opp med en flott scoring med venstrefoten fra rundt 25 meter. Det var Eikrems syvende mål i årets eliteseriesesong.

– Det var fantastisk gjort, personlig tror jeg det er en av de beste målene jeg har scoret for Molde, sier Eikrem til TV 2.

LEDELSE: Magnus Wolff Eikrem (t.v.) sendte Molde i ledelsen mot Brann. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

25 sekunder etter at spillet ble satt i gang igjen satte Eirik Hestad inn Moldes tredje for sesongen.

Molde holdt ut og vant kampen 3–1. De er på 4. plass og har tre poeng opp til Glimt på tabelltopp, med én kamp mer spilt. Brann ligger på plassen over med 21 poeng, like mange som Fredrikstad på plassen over og to poeng bak Glimt, men lagene over har spilt en kamp mindre.