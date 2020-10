Dårlig skadenytt for Solskjær

«I år har AaFK skjemt seg fullstendig ut for hele Norge. Det vil være grenseløst naivt å tro at alt uansett snur neste år.»

Manchester United-kaptein Harry Maguire er skadet og spiller ikke tirsdagens Champions League-åpning mot Paris Saint-Germain i Frankrike.

Det bekreftet manager Ole Gunnar Solskjær da han møtte pressen mandag kveld. Maguire har pådratt seg en skade.

– Ja, det stemmer. Vi har mistet et par spillere. Eric Bailly reiste ikke. Det gjorde heller ikke Jesse Lingard. Vi er litt svekket, men har mer enn nok spillere, sa Solskjær.

Han håper å ha Maguire raskt tilbake i spill.

– Vi håper å ha han klar til helgen, men jeg er ikke sikker, sa United-sjefen.

«Skuffet over å gå glipp av morgendagens kamp med skade. Jeg skal jobbe hardt for å være tilbake så raskt som mulig», skriver Maguire selv på Twitter

Mirakelet sist er historie

Forsvarsprofilen Maguire har slitt i sesonginnledningen, og så sent som forrige onsdag ble han utvist i Englands møte med Danmark i Nations League. På sensommeren ble han arrestert under en ferietur i Hellas.

Lørdag utmerket imidlertid United-stjernen seg med positivt fortegn da han scoret i Premier League-oppgjøret mot Newcastle.

Aktuell for tirsdagens kamp i Paris er heller ikke Mason Greenwood eller nyervervelsen Edinson Cavani. Cavani spilte for PSG så sent som forrige sesong, men blir ikke å se mot gamleklubben.

– Vi håper ikke de aktuelle spillerne blir borte altfor lenge. Edinson trenger noen flere dager med treninger. Kanskje kan vi tenke på ham til helgen. Forhåpentligvis Harry, Eric og Mason også, men vi er ikke sikre, sa Solskjær.

Sist PSG og United møttes i Champions League, i mars 2019, sikret Solskjærs mannskap seg plass i kvartfinalen etter en mirakuløs snuoperasjon på bortebane. Den kampen vil ikke Solskjær bruke krefter på foran tirsdagens møte.

– Det er historie for oss. Det var en stor kamp, men den betyr ikke noe med tanke på denne kampen. Dette er et annet lag og et annet tidspunkt i turneringen. Uten fans blir det også en annerledes kamp, sa nordmannen på mandagens digitale pressekonferanse.

Den største prøven

Solskjær satte videre ord på utviklingen laget hans har hatt under hans ledelse. Tirsdagens kamp omtalte han «som den største prøven så langt».

I Maguires skadefravær tirsdag blir portugisiske Bruno Fernandes kaptein mot PSG.

– Det forventet jeg ikke. For meg er det en stor ære, sa midtbanestjernen på pressekonferansen.

Han la samtidig til at hele laget må være med å ta ansvar dersom PSG skal beseires.

PSG med flere forfall

Også Paris Saint-Germain må klare seg uten en håndfull spillere i tirsdagens Champions League-duell.

På pressekonferansen opplyste franskmennenes tyske trener, Thomas Tuchel, blant annet at måltyven Mauro Icardi er uaktuell til United-kampen som følge av en skade. Argentineren, som har scoret to mål på fire kamper for PSG denne sesongen, skal slite med en kneskade.

I midtbaneleddet er Marco Verratti og Leandro Paredes skadet. I tillegg kan Tuchel heller ikke regne med forsvarsduoen Thilo Kehrer og Juan Bernat.

PSG-sjefen kan samtidig glede seg over at en annen viktig forsvarsbrikke, brasilianeren Marquinhos, er tilbake i trening og trolig klar for kamp. Det samme gjelder den tyske playmakeren Julian Draxler.

Tilgjengelig foran tirsdagens kamp er også tidligere Manchester United-spiller Angel Di Maria. Han har stått over flere kamper den siste tiden som følge av karantene.