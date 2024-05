Den 24 år gamle målvakten Ena Nystrøm fra Stavanger er klar for den svenske toppserieklubben Brynäs.

Landslagsspilleren gikk gradene i Oilers før hun reiste til Nord-Amerika.

Etter seks sesonger der, de fire siste for Mercyhurst University i USA i collegeligaen NCAA.

– Det er en fin utfordring for meg å komme til Sverige og Brynäs. Klubben har et godt rykte. Det var veldig fristende å kunne komme hit og få testet meg selv i SDHL. Jeg ser fram til at sesongen starter, sier Ena Nystrøm til sin nye klubbs hjemmesider.