Mange milliarder.

– Det er kanskje Glazernes største synd: Hvordan Old Trafford rett og slett bare har forfalt, sier Eivind Holth fra United.no og UNO-podkasten.

For et av spørsmålene Sir Jim Ratcliffe og de nye minoritetseierne fra INEOS må ta stilling til, er hva de skal gjøre med historiske Old Trafford – Manchester Uniteds stadion i over 100 år.

Å renovere til akseptabel standard også for fremtiden vil ifølge anslagene koste om lag én milliard pund, drøye 13 milliarder kroner.

Å bygge et helt nytt anlegg vil trolig koste det dobbelte: 27 milliarder kroner.

Det er ikke småpenger for en klubb allerede nedsyltet i gjeld. Samtidig er det enighet om at noe må gjøres. Planene har ligget der lenge, og fikk fart på seg kort tid etter Ratcliffes oppkjøp.

– Jeg hadde elsket å gjøre det. Det ville vært fantastisk for hele Nord-England. Det var der den industrielle revolusjonen begynte, et veldig viktig område som har blitt nedslitt. Å blåse liv inn i området og bygge et «Nord-Englands Wembley» ville vært et fantastisk prosjekt, sa Ratcliffe (71) til BBC etter å ha løpt London Maraton i april.

Han er åpen om at det er et nybygg han virkelig tiltrekkes av.

Sir Jim Ratcliffe Milliardær, minoritetseier i Manchester United gjennom selskapet INEOS og mosjonist.

Forfallet er tydelig: De har tidvis slitt med lekkasjer fra taket, rotter (!), IT-systemene og elanlegget er forhistorisk.

Det er rett og slett ikke en klubb av Uniteds størrelse verdig – noe til og med norske elektrikerer på fotballtur kunne se med det blotte øye:

Rive eller pusse opp?

Samtidig planlegges det nå en oppfriskning av hele området rundt Old Trafford, med et omfattende sosialt løft for hele området.

Både 5000 nye boliger, nye virksomheter og tettere tilknytning til Manchester sentrum er planlagt.

IKKE BARE FORSVARET SOM LEKKER: En tordenstorm før Manchester-derbyet i april 2019 avslørte at det slettes ikke var lett å holde seg tørr under taket på Old Trafford. Foto: CARL RECINE / Reuters / NTB

En arbeidsgruppe er satt ned, ledet av Lord Sebastian Coe – sjef for organisasjonskomiteen til London-OL i 2012. VG har snakket med flere kilder i arbeidsgruppen i arbeidet med denne artikkelen.

Blant medlemmene er også legenden Gary Neville. Han er blant eierne og pådriverne bak Hotel Football, som ligger et steinkast unna Old Trafford.

– Det må klubben jo angre bittert på at de ikke har gjort selv. Han er veldig tydelig, og har lyktes bra utenfor fotballen siden han la opp, sier Holth om Neville.

Fotballarenaen skal være navet i denne oppblomstringen. Og det er derfor klubben må ta det viktige valget om å beholde Old Trafford eller starte fra scratch.

Å renovere den eksisterende arenaen har åpenbare fordeler. Det er en historisk arena, selve symbolet for Manchester United som maktsentrum i fotballverden. Og det kan være det billigste alternativet.

Likevel er det mange hindringer. Først og fremst er arbeidsrommet begrenset, Old Trafford har en kanal på den ene siden og en jernbanelinje på den andre.

Sistnevnte gjør at en oppussing og utvidelse blir mer komplisert. Men det gir også en mulighet: Ved å restrukturere jernbanelinjene, kan man legge til rette for å øke kapasiteten langs toglinjene i det nye området rundt Old Trafford.

Dermed er det et håp om at klubben kan sikre økonomisk støtte fra transportmyndighetene til hele prosjektet.

Det er sørsiden av tribunene som har størst potensial for utvikling når det gjelder antall seter. Her kan du se forskjellen mellom «East Stand» og sørsiden, sistnevnte ligger ned mot jernbanen:

Show me the money

Det bringer oss over på et annet viktig poeng.

– Er egentlig klubben i stand til å håndtere dette? Vi snakker om to milliarder pund for ny stadion, mens oppussing er én milliard. Det er enorme summer for en klubb allerede nedsyltet i gjeld, sier Holth.

Den siste økonomiske rapporten avslørte en gjeld på drøye 10 milliarder norske kroner.

Enkelte deler av fansen håper en aksjeemisjon kan bidra til å finansiere det. På den måten vil fans over hele verden kunne kjøpe seg inn i klubben, få et eierskap og samtidig bidra økonomisk til prosjektet.

Det vil samtidig vanne ut eierposten til Glazer-familien og Ratcliffe, og gjør at det på dette tidspunktet virker lite sannsynlig.

MAJESTETISK: Old Trafford har vært arena for mange historiske kamper, og har fått tilnavnet «Theatre of Dreams» – drømmenes teater. Foto: Jon Super / AP / NTB

En annen mulighet er rett og slett å be supporterne betale gjennom økte billettkostnader eller andre mindre populære løsninger. Andre private investorer er også en mulighet. Det er imidlertid vanskelig å se for seg prosjektet uten at klubben tar på seg mer gjeld.

– Finansiering må komme hovedsakelig fra klubben og eierne når det gjelder stadionet. Det må komme fra klubben, sa Manchester-ordfører Andy Burnham til The Athletic nylig.

Ordføreren sitter også i utvalget.

Ratcliffe har også offentlig sendt sin bønn til myndighetene om økonomisk støtte, så langt uten å få veldig positive signaler.

Klubbens store fordel er at de eier mye landområder rundt Old Trafford, som betyr at de har større grad av kontroll. En ny stadion vil kunne bli bygget nærmest side om side med dagens arena.

Og en ny stadion vil kunne føre til at Manchester United forsetter å spille på Old Trafford, med samme tilskuerkapasitet, frem til den nye står klar. Tottenhams stadion i London er en naturlig sammenligning. Arenaens flerbruksmulighet gjør at Spurs’ inntekter har skutt i været.

Om de bestemmer seg for renovering, vil det bli med lange perioder av redusert kapasitet og de negative konsekvensene som medfølger.

Det kan føre til store inntektstap på kortere sikt, men Liverpool og Real Madrid har gjennomført lignende oppussing og klager neppe nå som det er ferdig.

For bestemme seg skal de og ifølge Burnham skal avgjørelsen fattes i løpet av andre halvdel av 2024. Så venter en lang prosess med planlegging, godkjenning av byggeplaner, høring og så videre, men kanskje det viktigste poenget:

Nå ser noe ut til å skje.